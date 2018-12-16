Советник Муженко призвал «убивать с любовью» православных священников

17.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Украинская православная церковь является агентурной сетью российских спецслужб на Украине, а потому подлежит ликвидации.

Об этом на своей странице в Facebook написал основатель запрещенного в РФ “Правого сектора” Дмитрий Ярош, в 2015 году назначенный советником главы Генштаба ВСУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Пытаясь быть христианином и конфессионально-определенным греко-католиком, понимаю, что у каждого свой путь к Богу. Религиозные войны в истории человечества – самые жестокие. А там где жестокость – там живет дьявол. Мы, украинцы, милосердны, а следовательно, уничтожаем врагов Бога и Украины – с Любовью”, – пишет Ярош.

По его словам, Москва всегда использовала религию в качестве оружия.

Дмитрий Ярош (справа) и начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

“Так называемая УПЦ МП – не церковь. Это ФСБебешная резидентура, которая является “Искандером” в руках сатаниста Путина, как до этого была оружием в руках Сталина, Берии, Жукова и других безбожников. Иерархия так называемой УПЦ МП, не нашедшая национального мужества, сил и аргументов перейти в Украинскую Церковь, является, таким образом, не служителями Бога, а агентурной сетью ФСБ и Путина, а значит – Врагами Украины. “Охота” на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу – дело угодное Богу и нашей Родине”, – приходит к выводу Ярош.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, 15 декабря в Киеве объявили о создании подчиненной Стамбулу так называемой “Православной церкви Украины”, которую возглавил правая рука расстриги Филарета.