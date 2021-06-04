Советник самопровозглашенки заблокировал доступ к телу Тихановской

04.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Франак Вечерко, советник самопровозгласившей себя «лидером белорусского народа и победителем выборов президента» Светланы Тихановский, уверяет, что у него не было конфликтов с задержанным в Минске сотрудника курировавшего майданщиков телеграм-канала Романа Протасевича.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сам Вечерко заявил «Московскому комсомольцу», комментируя соответствующее признание Протасевича.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«На самом деле не понятно, что Роман сказал, а чего он не говорил. Все его слова — это слова заложника, который находится под психологическим и, возможно, физическим влиянием. Мы видим, что во время записи в кабинете нет адвоката, при этом невозможно понять, где есть склейка, а где ее нет. Как бы там ни было, мы продолжим бороться за его скорейшее освобождение. При этом я совершенно точно могу сказать, что между нами никогда никаких конфликтов не было. Тут речь идет о том, что белорусский режим пытается манипулировать Протасевичем», – утверждает Вечерко.

Впрочем, другие представители белорусской оппозиции на условии анонимности рассказали изданию, что у Вечерко крайне неоднозначная репутация среди противников Лукашенко. По их словам, он крайне плохо справляется с административными обязанностями, зато отлично зачищает пространство вокруг себя, в том числе манипулируя Тихановской. Например, Вечерко сопровождает Тихановскую во всех ее поездках, а вот других лидеров оппозиции, Павла Латушко и Валерия Цепкало, рядом с ней нет. Собеседники «МК», знакомые с ситуацией, считают, что такая кадровая политика могла стать результатом науськивания Вечерко, переживающего, что его вытеснят с теплого места.

«Вечерко работает не на победу. К Тихановской он никого не подпускает и постоянно льет ей в уши сплетни про других, потому что боится оказаться за бортом. А нынешняя ситуация с грантами и разъездами по заграницам его полностью устраивает… Он не знает, что делать, когда мы победим», – сказал один из знакомых Вечерко.

Ранее Протасевича рассказал, что пришел к выводу о невозможности новых протестов в Белоруссии, что вызвало недовольство Вечерко.