Большое интервью арестованного Протасевича: Самые важные моменты

04.06.2021, Москва, Елена Острякова

Один из основателей экстремистского телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич, арестованный 10 дней назад в аэропорту Минска, дал большое интервью белорусскому телеканалу ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беседа записывалась четыре часа, в эфир вышло полтора.

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В самом начале он заявил, что осознает: теперь акции в его поддержку сойдут на нет, и бывшие соратники назовут его предателем, но он все равно «хочет исправить ошибки».

«Это сравнимо с ощущением, когда ты заходишь на эшафот. Только в моем случае я на него приземлялся. Я понимал, что, как только самолет приземлится, я буду отвечать за все, что я совершил, и за весь тот урон, который я нанес стране. Три дня Минск жил в хаосе», – сказал Протасевич.

Его настроение резко менялось по ходу интервью, в конце блогер даже разрыдался, но нравы белорусской оппозиции описывал с прихихикиванием. По словам Протасевича, политэмиграцию сотрясают конфликты между штабами, в основном из-за денег. Рядовой состав активно обсуждает красивую жизнь верхушки.

Роскошно живет и «старая» оппозиция. Так, у Ольги Карач, которая активно интригует против самопрозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской, дом в 600 квадратных метров в элитном районе Вильнюса.

Но вновь прибывшие также неплохо устроились. Так, Павел Латушко снимает в Варшаве квартиру за 3 тысячи евро в месяц. «Рядовой состав» зубоскалит по поводу того, что власти Польши оплатят ему трансплантацию печени: этот лидер оппозиции любит выпивать.

Иногда деньги выбивают из спонсоров полукриминальным образом. К примеру, руководство «Белорусского дома» в Варшаве прислало само себе письмо с угрозами с фейкового аккаунта и таким образом добилось от властей выделения охраны. А вот новый коттедж в престижном районе Варшавы предоставили просто так. Правда, обитателей старого захламленного помещения боссы в элитную недвижимость не пускают.

Что касается самой Тихановской, то информация по ее месту проживанию закрыта даже для своих. Известно только, что на нее работает целая спецслужба, обеспечивающая безопасность, а также бригада стилистов, одевающая и гримирующая Светлану для многочисленных интервью и встреч с лидерами европейских государств.

Платят за все это правительство Литвы и частные спонсоры.

«Что Литве, что Польше выгодно содержать Тихановскую и Латушко. Давайте посмотрим, какую политику проводит Литва – маленькая и бедная страна. Пожив до этого в Польше, я почувствовал разительный контраст. Сейчас Литва даже Китаю пытается переходить дорогу. Это же просто смешно. За счет того, что Литва содержит Тихановскую и оказывает якобы всеобъемлющую помощь оппозиции, она получает политические дивиденды от коллективного Запада. Он позволяет ей без последствий гавкать на весь мир», – сказал Протасевич.

Не скупится и Польша. На содержание «Белорусского дома» правительство выделяет 50 млн злотых в год. Еще 53 млн было выделено на помощь политическим беженцам, но деньги присвоило себе руководство. Блогер допускает, что средства раздерибанили в коллаборации с польскими чиновниками.

Протасевич рассказывает, что, сидя в редакции в «Белорусском доме», слышал, как каждый день с утра до вечера разрывался там домофон, однако страждущим соплеменникам никто не открывал.

Что касается самой «Нехты», то, уверяет блогер, до лета прошлого года телеграм-канал существовал исключительно на средства от рекламы и донаты, но ближе к выборам пошли гранты, а реклама совсем исчезла. Все деньги аккумулировались на счетах руководителя проекта Степана Путило. На что, он их тратил, неизвестно.

Сам Протасевич получал 1,5 тыс евро. Заработать удалось только в разгар Беломайдана. За ударный труд ему выписали 5 тыс евро.

Видимо, материальный вопрос и испортил их отношения с Путило, хотя минский сиделец уверяет: стало обидно, что всю журналистскую работу делает он, а «всемирную славу» получает Степан.

«Он получил всемирную славу и известность, даже премию Сахарова за все то, что делал я. И он даже нигде меня не упомянул. Его эго росло. Он позволял себе оскорбительные взгляды и шутки», – сказал Протасевич.

Он склонен согласиться с тем, что деятельность белорусской оппозиции координируют западные спецслужбы. Существуют совещания, на которые не допускают даже руководителей «Нехты». После подобных мероприятий советник Тихановской Франак Вячорко выходил обычно в общий чат с уже готовыми тезисами по организации беспорядков.

В новом «Белорусском доме» есть некая секретная комната, в которую вообще никого не пускают. Что там происходит, неизвестно. Путило в определенный момент переехал на конспиративную квартиру, адрес которой никому не дает, как и новый номер своего телефона.

По словам Протасевича, он в последнее время убеждал руководство оппозиции, что новые протесты в Белоруссии уже невозможны, и не имеет смысла будоражить народ. На это Вячорко ответил ему жестко: не будет улицы – не будет санкций.

«Санкции – это механизм политического давления. Они необходимы для того, чтобы экономика Беларуси рухнула как можно быстрее. Если рухнет экономика, будут голодные бунты», – объясняет логику вождей Протасевич.

Он признался, что был связным между штабом Тихановской и заговорщиками, готовившими госпереворот и убийство Лукашенко. Последние сами на него вышли, поскольку были знакомы. Пересекались экстремисты на Донбассе во время военных действий.

Протасевич считает, что белорусским спецслужбам не удалось раскрыть заговор полностью. В Белоруссии до сих пор существуют «спящие» террористические группы и склады с оружием.

Сам он не только глубоко раскаивается в экстремистской деятельности, но и восхищается президентом Белоруссии.

«Не буду скрывать, я много критиковал Александра Григорьевича. Как мне казалось, на это были причины. Я всю жизнь был журналистом. И когда я стал все больше втягиваться не в журналистскую работу, а в политическую, тем больше мне хотелось оттуда бежать. Тем больше я стал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, это была попытка давления. И во многих моментах он поступал как человек со стальными яйцами», – заявил Протасевич.

Он заявил, что активно сотрудничает со следствием и предоставляет «уникальные факты».

Белорусские оппозиционеры и примкнувшие к ним российские либералы сейчас утверждают, что все это (а были названы десятки имен, в том числе людей, находящихся в Белоруссии) блогер наговорил «под пытками».