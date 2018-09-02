Советник Захарченко: Терактами на теракты не отвечаем. Но Киев вылечат

02.09.2018, Донецк, Владимир Гладков

Злорадство в Киеве по поводу гибели главы ДНР Александра Захарченко – это реакция больных людей. Об этом во время общения с журналистами на месте теракта, опубликованном агентством «News–Front», заявил советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реакция в Киеве нас не удивила – как был зоопарк, так и остался. Их реакция на гибель человека – это реакция больных людей. Настанет час, мы их «вылечим». И их, и остальных», – заявил Казаков.

При этом советник главы ДНР отметил, что осуждения Западом своих подопечных в Киеве ждать не следует.

На вопрос, возможны ли подобные диверсии в отношении украинской верхушки, Казаков заявил, что Донбасс принципиально не отвечает на террор методами террора.

«Мы не отвечаем терактами на теракты. Это была позиция Захарченко. Даже по городу висят плакаты с его высказыванием, одно из них – «В гражданской войне победит тот, кто придерживается нравственных принципов», – подчеркнул он.

«Наши пацаны воюют лицом к лицу на линии фронта и побеждают. А они исподтишка, сзади. Значит, они проиграют, а мы – нет, потому что правда побеждает всегда, но, к сожалению, не всегда – быстро», – добавил Александр Казаков.

Тем не менее, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве призывают украинские спецслужбы быть готовыми к «ответке» со стороны республик Донбасса за Александра Захарченко.