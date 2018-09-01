В Киеве призвали готовиться к «ответке» за Захарченко
После теракта в Донецке украинским спецслужбам следует быть готовым к «ответке» со стороны республик Донбасса.
Об этом в эфире телеканала «112» заявил депутат Верховной Рады Украины, экс-боевик «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«После ликвидации украинскими спецслужбами Моторолы и Гиви (я утверждаю, что это были украинские спецслужбы), на руках которых кровь украинских воинов, произошла «ответка». Об этом никто не говорит публично, но об этом говорят факты. Я имею в виду теракты – убийство полковника Хараберюша в Мариуполе и полковника Шаповала в Киеве», – заявил Мосийчук.
«Чего следует ожидать сейчас: конечно, волны террора. Что нужно делать, чтобы воспрепятствовать этой волне террора в ответ, которую может ожидать Украина после ликвидации Захарченко: я предвидел его ликвидацию, потому и обращаюсь к правоохранительным органам.
Нужно немедленно и на законодательном уровне, и на уровне спецслужб выработать целостную программу антитеррора, которая со школы, с детского сада будет чётко обучать детей, людей, как себя вести, как избегать, как не стать жертвой террора. Это должна быть целостная программа, чтоб не гибли мирные люди, как в случае покушения на меня», – добавил экс-боевик.
Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее киевский политолог Сергей Белашко посоветовал украинским националистам особо не радоваться убийству лидера ДНР Александра Захарченко, так как этот теракт может спровоцировать Донецк на ответные радикальные меры.
Метки: Игорь Мосийчук, мнение
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