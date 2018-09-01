В Киеве призвали готовиться к «ответке» за Захарченко

01.09.2018, Киев, Владимир Гладков

После теракта в Донецке украинским спецслужбам следует быть готовым к «ответке» со стороны республик Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил депутат Верховной Рады Украины, экс-боевик «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«После ликвидации украинскими спецслужбами Моторолы и Гиви (я утверждаю, что это были украинские спецслужбы), на руках которых кровь украинских воинов, произошла «ответка». Об этом никто не говорит публично, но об этом говорят факты. Я имею в виду теракты – убийство полковника Хараберюша в Мариуполе и полковника Шаповала в Киеве», – заявил Мосийчук.

«Чего следует ожидать сейчас: конечно, волны террора. Что нужно делать, чтобы воспрепятствовать этой волне террора в ответ, которую может ожидать Украина после ликвидации Захарченко: я предвидел его ликвидацию, потому и обращаюсь к правоохранительным органам.

Нужно немедленно и на законодательном уровне, и на уровне спецслужб выработать целостную программу антитеррора, которая со школы, с детского сада будет чётко обучать детей, людей, как себя вести, как избегать, как не стать жертвой террора. Это должна быть целостная программа, чтоб не гибли мирные люди, как в случае покушения на меня», – добавил экс-боевик.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее киевский политолог Сергей Белашко посоветовал украинским националистам особо не радоваться убийству лидера ДНР Александра Захарченко, так как этот теракт может спровоцировать Донецк на ответные радикальные меры.