Советник Захарченко в прямом эфире доказал причастность Киева к теракту

05.09.2018, Москва, Анастасия Самойлова

Украинцы, выражая удовлетворение тем, что ДНР после убийства полевого командира Александра Захарченко возглавит чиновник, тем самым, подтверждают, что террористический акт в Донецке был выгоден Киеву.

Такое заявление в ходе передачи «60 минут» сделал Александр Казаков, советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вам самому из детского сада пора выходить, – сказал Казаков, обращаясь к украинскому политологу Вадиму Карасёву, – сегодня в этой программе в текущем моменте вы сдали план Киева, когда вы радовались, что полевой командир Захарченко погиб, а вместо него пришёл чиновник. Вы, тем самым, озвучили мотив Киева для убийства Захарченко», – заявил Казаков.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов также заявлял, что, обрадовавшись смерти главы ДНР Александра Захарченко, официальный Киев фактически взял на себя вину за это убийство.