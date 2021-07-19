19.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Советник Зеленского признал, что визит его шефа в Германию завершился провалом

Новости УкраиныПрезиденту Украины Владимиру Зеленскому во время недавнего визита в Берлин не удалось договориться с...

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время недавнего визита в Берлин не удалось договориться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Теперь глава Украины намерен ждать нового правительства Германии, которое должно быть сформировано уже этой осенью.

Об этом в эфире пропагандистского телеканала «Дом» заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник главы офиса президента Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арестович также подчеркнул, что Германия прямо заявила, что достроит обходной газопровод «Северный поток-2».

«Германия заняла позицию, согласно которой «Северный поток» – это исключительно коммерческий проект, который интересует Германию с точки зрения обеспечения ее национальных интересов, а именно энергетической безопасности. Эту позицию, насколько я понимаю, перебить не удалось и немцы полны решительности, немецкое правительство, действующее, полно решительности достроить «Северный поток» и пустить его в ход. Что, естественно, создает вакуум безопасности для Украины и кроме того, ставит вопрос о возможной компенсации», – сказал чиновник.

«Но я, насколько понял, и здесь не нашли общего языка, особенно мы, и теперь президент исходит из того, что договариваться придется со следующим поколением немецких политиков», – заявил Арестович.



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