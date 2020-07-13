13.07.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Спецслужбы
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Советника Рогозина поймали на живца


Подозреваемого в шпионаже советника главы «Роскосомса» Ивана Сафронова специально назначили на эту должность, чтобы разоблачить.

Об этом в эфире интернет-канала «За суверенитет» заявил российский публицист, одессит Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Вассермана, арест Сафронова, как и дело о шпионаже, не связаны непосредственно с работой в Роскосмосе, и вся эта история не отразится на главе структуры Дмитрии Рогозине, а также не заставит его уйти в отставку.

«Очень многие мои знакомые, люди вполне серьезные, но к Рогозину относящиеся с крайним негодованием, узнав об аресте нового пиарщика Роскосмоса, страшно обрадовались: «Наконец-то Рогозина сейчас снимут». Не снимут. Судя по объему дела Сафронова, пять томов, его посадили за передачу сведений, полученных еще когда он работал журналистом, а не пиарщиком Роскосмоса.

Почему его вообще допустили на эту должность, когда контрразведка должна людей, идущих на такие должности под рентгеном просвечивать, естественного не знаю, но полагаю, что, скорее всего, кого-то ловили на живца. То есть, чтобы получить бесспорные и очевидные доказательства вины не только самого Сафронова, но и каких-то деятелей, связанных с той самой чешской разведкой, Сафронова перекинули на более интересную для разведки должность, и тем самым упростили его разоблачение», – заявил Вассерман.

Напомним, Сафронова подозревают в передаче разведке Чехии, действовавшей по заказу из США, информации, составляющей гостайну.


Свое «возмущение» по поводу ареста уже высказали российские либералы, а также посольство  США в России.

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