01.06.2021

Новости Украины

Знаменитый авиазавод «Антонов» за последние пять лет не смог произвести и поставить заказчикам ни одного серийного самолета.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевский журналист и поисковик Дмитрий Заборин.

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«75 лет назад, 31 мая 1946 года, постановлением ЦК ВКП (б) и Совета Министров СССР на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова создано опытно-конструкторское бюро ОКБ-153. Главным конструктором назначили Олега Антонова, уроженца д. Троица Московской губернии. ОКБ сразу получило задание на создание малого сельскохозяйственного самолета, который через год с небольшим поднялся в воздух и до сих пор трудится под именем Ан-2», – обращает внимание автор.

«Летом 1952 года ОКБ переезжает в Киев. Так началась история украинского самолетостроения, в рамках которого АНТК «Антонов» за последние пять лет не произвёл и не поставил заказчикам ни одного нового серийного самолёта. А известная всему миру «Мрія» создана в одном экземпляре в 1988 году – дальше только огромная гордость», – резюмирует Заборин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», американские пропагандисты подложили знатную свинью Зеленскому и заводу «Антонов».