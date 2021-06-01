Подпишись на рассылку
01.06.2021
 
Авиастроение, Дзен, СССР, Украина, Экономика
Просмотров:

Советская гордость превратилась в украинский позор

Новости УкраиныЗнаменитый авиазавод «Антонов» за последние пять лет не смог произвести и поставить заказчикам ни...

Знаменитый авиазавод «Антонов» за последние пять лет не смог произвести и поставить заказчикам ни одного серийного самолета.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевский журналист и поисковик Дмитрий Заборин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«75 лет назад, 31 мая 1946 года, постановлением ЦК ВКП (б) и Совета Министров СССР на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова создано опытно-конструкторское бюро ОКБ-153. Главным конструктором назначили Олега Антонова, уроженца д. Троица Московской губернии. ОКБ сразу получило задание на создание малого сельскохозяйственного самолета, который через год с небольшим поднялся в воздух и до сих пор трудится под именем Ан-2», – обращает внимание автор.

«Летом 1952 года ОКБ переезжает в Киев. Так началась история украинского самолетостроения, в рамках которого АНТК «Антонов» за последние пять лет не произвёл и не поставил заказчикам ни одного нового серийного самолёта. А известная всему миру «Мрія» создана в одном экземпляре в 1988 году – дальше только огромная гордость», – резюмирует Заборин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», американские пропагандисты подложили знатную свинью Зеленскому и заводу «Антонов».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть