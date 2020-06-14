«Совпадение? Не думаю!»: После сорванного украинского теракта анонимы «уволили» руководство ФСБ Крыма

14.06.2020, Симферополь, Александр Ростовцев

Целый пул анонимных телеграм-каналов распространил сегодня известие о скорой смене руководства ФСБ в Крыму. Однако вскоре эта информация была опровергнута. Наблюдатели полагают, что вброс не случайно совпал с недавней операцией российских силовиков, предотвративших теракт на полуострове, готовившийся проукраинскими экстремистами.

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Все началось с того, что ряд каналов и подхвативших волну изданий со ссылкой на «собственные источники» распространили информацию, будто Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти возглавит генерал-лейтенант Леонид Михайлюк, который руководит спецслужбой в Крыму и Севастополе с ноября 2018 года.

Леонид Михайлюк – кадровый сотрудник госбезопасности. В 1984 году закончил Высшее пограничное военно-политическое училище им. Ворошилова и до 1992 года проходил службу на Дальнем Востоке. С 1992-го и по 2001 годы Михайлюк возглавлял отдел борьбы с терроризмом на очень непростом и крайне беспокойном участке – УФСБ республики Адыгея.

Судя по данным из открытых источников, криминальные круги Адыгеи не могли без содрогания слышать имя Михайлюка, поскольку ему удалось в короткие сроки посадить за решётку три десятка местных «авторитетов», включая известного на Кавказе бандита Зелимхана Ципинова по кличке Ибрагим, неоднократно ускользавшего из милицейских засад, на счету которого было двадцать подтверждённых убийств.

Криминалитет Адыгеи объявил войну Михайлюку, а оставшийся на свободе бандит Сальби Джалимов (по слухам, близкий родственник тогдашнего президента Адыгеи Джалимова) пообещал «убить чекиста как собаку».

Впрочем, угрозы не помогли Сальби Джалимову, и он был арестован в здании республиканского МВД, куда он пришёл за получением загранпаспорта в отдел виз и регистраций.

В прессе сообщают, что адыгейская «братва» неоднократно пыталась скомпрометировать начальника республиканского отдела ФСБ по борьбе с терроризмом, действуя через коррумпированных чиновников, подкидывая ему похищенные дорогие иномарки с оружием и даже распространяя через торговые точки аудиокассеты со смонтированными записями. Апофеозом криминальной войны стало издание книги, в которой содержались душераздирающие подробности в лучших традициях Солженицына.

Согласитесь, подобное отношение к себе криминального сообщества надо ещё заслужить!

В 2000 году Михайлюк закончил Академию ФСБ и далее проходил службу замначальника ФСБ России в Приволжском федеральном округе, возглавлял УФСБ РФ по Вологодской области.

Перед назначением в Крым, Леонид Михайлюк руководил Управлением ФСБ России по Калининградской области, где добился серьёзного ослабления мафиозных кланов, занятых нелегальной добычей и сбытом янтаря.

Почти два года в Крыму не стали для генерала Михайлюка чем-то вроде пребывания на курорте. Его прибытие на полуостров совпало с активизацией диверсионно-террористической деятельности украинских спецслужб и вскрытию очагов исламистского подполья.

В декабре 2018 года в районе Джанкоя крымскими чекистами был обезврежен один из «аскеров» Ленура Ислямова, устроивший тайник, в котором с весны 2018 года хранилось 12 кг тротила, две сотни патронов к огнестрельному оружию.

Примерно тогда же в Севастополе была обнаружена и обезврежена подпольная оружейная мастерская, в которой умелец с шелудивыми руками, прямо в подвале жилой многоэтажки, восстанавливал боевые свойства пришедшего в негодность оружия из раскопок и других источников.

За последние два года была усилена безопасность границы Крыма с Украиной от проникновения бандеровских диверсионно-террористических групп. Усиление произошло благодаря использованию новейшего и дорогого оборудования: сейсмических датчиков и приборов электронного обнаружения.

И вот, буквально накануне, 10 июня, еще одним аккордом крымской карьеры генерала Михайлюка стала поимка пятерых украинских террористов, оставленных в Крыму на оседание, готовивших взрыв на симферопольском оптовом рынке «Привоз».

«Любопытная деталь: стоило крымским силовикам предотвратить теракт, целью которого была не только гибель людей, но и дестабилизация ситуации на полуострове, как анонимные телеграм-каналы тут же начали качать тему кадровых перестановок в ведомстве, в том числе, и в Крыму. Видимо, кому-то очень не хочется, чтоб на вернувшейся в родную гавань территории РФ царили закон и порядок. И у террористов с сопредельной территории не было ни малейшего шанса совершить злодеяние», – делает вывод обозреватель Юлия Витязева.

«Никаких перестановок в региональных управлениях ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УФСБ по республике Крым не планируется. Возможно, к подготовке ложной информации и её распространению на анонимных телеграм-каналах причастны различные структуры, недовольные активной работой УФСБ по республике Крым и принципиальной позицией генерала Леонида Михайлюка…В настоящее время ему поручено навести порядок на особой территории – в республике Крым», – отмечает телеграм-канал «Честный детектив», специализирующийся на освещении деятельности силовых органов и криминальной хронике.