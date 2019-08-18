Совпадение? В Сербии – шествие майданщиков во время визита министра обороны в РФ

18.08.2019, Белград, Елена Острякова

Самый массовый за последние недели антиправительственный митинг удалось собрать сербской прозападной оппозиции на улицах Белграда в минувшую субботу. Манифестация совпала с визитом главы минобороны Александра Вулина в Россию, где проходили переговоры о закупке российской авиатехники для сербских ВВС.

«Просто кое-где кое-кому мешает нынешний президент. Напоминает что-то? Типа нефиг с Россией сближаться и побыстрее Косово слить надо… Одна и та же схема, одни и те же организаторы. Люди из старой власти, при которой было хуже, – критикуют новую», – комментирует военкор Сергей Белоус, ставший свидетелем акции протеста и опубликовавший видеосъемку митингующих.

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Он обращает внимание, что Запад оказывает поддержку сербской оппозиции, хотя в ее рядах числятся политики, которые еще недавно позиционировали себя как «пророссийские».

«Посмотрите, как активно их пиарят все прозападные СМИ. Которые молчали о протестах против соглашения с НАТО в 2016-м. И без санкции Запада – никогда бы грантоеды и западняки не подали бы руку Обрадовичу, которого еще вчера называли «клерофашистом» и «гомофобом»,- отмечает Белоус.

Российский политолог Олег Бондаренко обращает внимание, что активизация майданщиков в Сербии совпала с визитом сербского министра обороны в РФ, где обсуждалась закупка российской боевой авиатехники, а также предстоящая доставка подаренных Москвой танков и бронемашин.

«За последнее время Москва и Белград резко нарастили сотрудничество в военной сфере. В Белграде побывала делегация Генштаба РФ. Министр Вулин уже несколько раз был в Москве, у них рабочий контакт с Сергеем Шойгу. Поэтому можно предположить, что Запад каким-то образом инспирировал митинги в Белграде», – сказал Бондаренко «ПолитНавигатору».

Вместе с тем, эксперт подчеркнул, что не видит в этих протестах никакой опасности для действующей власти.

«То, что у людей есть возможность выходить даже летом в жару, говорит о том, что никто не делает из этого проблемы, как в Москве. Если люди хотят выступать, у них есть такая возможность. Кому делать нечего, продолжает митинговать. Пусть выпускают пар. Во Франции движение «желтых жилетов» сдулось на глазах, когда власти дали им возможность выходить и стали даже помогать. Есть простое правило: если ты хочешь погасить протест, обеспечь максимально возможности для его выражения. Тогда скорее рано, чем поздно, людям это надоест», – сказал Бондаренко.