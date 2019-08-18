Российские «Крокодилы» усилят ВВС Сербии

18.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сербия намерена осуществить закупку российской военной авиатехники для укрепления своей армии, сообщил министр обороны Александр Вулин, который прибыл в Россию с официальным визитом.

Глава оборонного ведомства Сербии посетил финальную гонку «Танкового биатлона» на подмосковном полигоне Алабино, провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу, которому подарил книги «20 лет со дня агрессии НАТО против СРЮ» и «Сербские командиры в русской армии».

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По словам Вулина, в ближайшее время Военно-воздушные силы балканской страны получат четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М («Крокодил»). В Ростове-на-Дону министр осмотрел боевые машины, построенные для ВВС Сербии по контракту.

Сербскими специалисты летного и инженерного состава уже проходят обучение на заводе «Росвертол».

«Наши летчики сказали, что сейчас Ми-35М – один из лучших и самых современных вертолетов в мире, и он полностью соответствует требованиям вооруженных сил Сербии», – отметил Вулин.

Справка «ПолитНавигатора»: Ми-35М является единственным в мире универсальным боевым вертолетом, способным помимо эффективного решения огневых задач осуществлять перевозку до 8 военнослужащих с вооружением, до 1500 кг боеприпасов или других грузов внутри кабины, а также до 2400 кг грузов на внешней подвеске, эвакуацию раненых, доставку технического персонала на автономные площадки базирования.

Круглосуточность и всепогодность боевого применения вертолета, обеспечивают возможность выполнения боевых задач по авиационной поддержке подразделений сухопутных войск в любое время суток и в любых погодных условиях.

Вертолет отличают значительные высотные характеристики с возможностью выполнения взлетов и посадок на бетонированных и грунтовых площадках, расположенных на высотах до 4000 м над уровнем моря. Кроме того, удачные конструктивные решения, использованные в Ми-35М, обеспечивают возможность использования российского вертолета в широком диапазоне физико-географических и климатических условий.

До конца года в состав ВВС страны войдут десять вертолетов: семь Ми-35 и три Ми-17, сообщило сербское издание Informer.

Также идут переговоры о поставках в Белград ЗРПК «Тунгуска» и ЗРК «Бук-М2». Доставку в Сербию ожидают подаренные Россией тридцать танков Т-72 и двадцать БРДМ-2.

Вулин выразил мнение, что «чем боеспособней армия Сербии, тем будет больше мира на Балканах».

«Как вам известно, Сербия в военном смысле нейтральное государство, она такой и будет оставаться. Пока страной руководит президент Вучич, она не будет членом НАТО, она сама будет выбирать друзей и принимать решения, как ей поступать», – озвучил Вулин позицию государства на встрече с Шойгу.

Президент Сербии Александр Вучич передал Шойгу приглашение посетить Белград, чтобы оценить достижения сербской армии.

«Наш президент и верховный главнокомандующий Александр Вучич передает вам самые теплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперед армия Сербии благодаря вашему личному участию, стала более боеспособной», – сказал Вулин.

Он выразил мнение, что сотрудничество России и Сербии в военной области находится на самом высоком уровне в истории. По его словам, две страны никогда не проводили такого количества совместных мероприятий, как сейчас – в этом году их около 90, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Напомним, что доставка в Сербию партии российской бронетехники, которая была осуществлена вопреки противодействию Румынии, вызвала настоящий переполох в СМИ незаконно отторгнутого албанскими сепаратистами Косово. Местные издания дотошно изучают все детали церемонии встречи первой партии БРДМ из России. Истерическую реакцию поставки русской бронетехники в Сербию вызвали и у представителей США.