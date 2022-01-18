«Совсем ополоумели!»: специалисты о поставке британских гранатометов Киеву

Новости Украины

Великобритания решила поставить на Украину не современные противотанковые комплексы, а списанное вооружение.

Об этом заявил полковник запаса внутренних войск, член Координационного совета Росгвардии Роман Насонов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Насонова, даже если британское вооружение уже сегодня поступит в подразделения ВСУ, понадобится порядка трех месяцев, чтобы украинские солдаты научились его использовать.

«В организационно-штатной структуре украинских вооруженных сил есть слабое место – именно в использовании противотанковых управляемых ракет. В настоящее время у них остались только старые СПГ-9. В принципе, других средств, позволяющих эффективно прожигать современные бронетанковые вооружения, у них нет. Поэтому они запросили у всех, в том числе и у англичан, данные вооружения, что они и поставили», – сказал Насонов.

«Это наверняка вооружение конца 90-х начала 2000-х годов, списанное с вооружения английских войск – новое, конечно, никто не предполагает туда поставлять – но с действующим сроком применения. Конечно, это расширяет тактику применения общевойсковых соединений на предполагаемом театре боевых действий, включая проведение разведывательно-диверсионных действий, которыми они активно пользуются, особенно в последнее время. Что позволяет уничтожать здания, убежища и места, где мирное население и военнослужащие могли бы укрыться от обстрелов», – отметил эксперт.

«Наличие соединений, имеющих противотанковое вооружение, значительно расширяет боевые возможности частей, используемых во всех видах боевых действий», – добавил Насонов.

По мнению героя России, полковника запаса Александра Никишина, предоставление оружия Украине – это попытка Запада выставить Киев в образе жертвы, которая безоружна перед лицом «российской агрессии».

«Поддерживая Украину вооружением, они создают образ жертвы, которая одна точно не справится с «агрессией России». Убеждён, что параллельно ведутся и другие поставки вооружения, но о них, по понятным причинам, нам не расскажут. Предположу, что следующим этапом давления на Россию станут тщательно спланированные провокации, направленные на дискредитацию нашей страны. Потом об этом первыми расскажут украинские СМИ. Разбираться в этом, конечно же, никто не станет, а международные СМИ охотно это разнесут по всему миру», – отметил аналитик.

«Нам ничего не останется, кроме как оправдываться и объяснять, что это не наших рук дело. А это уже не столь убедительно воспринимается, даже если будет сопровождаться железобетонными аргументам. С одной стороны все эти шаги Запада читаются наперёд, но с другой, не стоит забывать, что ложь, озвученная десятки раз из разных «независимых СМИ» уже не будет казаться ложью. В этом смысле, нельзя недооценивать силу именно информационных атак», – говорит Никишин.

Примечательно, что западные СМИ уже начали эту работу, на что обращает внимание в своем блоге политический обозреватель Владимир Корнилов.

«Британские войска отправлены на Украину» – Это первая полоса сегодняшней Daily Mail. Газета добавляет: «Британское хай-тэк вооружение может быть нацелено на танки и самолеты Путина». То есть российские войска в 400 км от украинской границы на российской территории – это плохо. Британские войска непосредственно на российской границе – это же правильно. Главное, не перепутать!», – пишет Корнилов.

«Совсем ополоумели!.. Британия гневно требует от России «убрать войска с украинской границы», то есть с российской же территории. Но тут же посылает оружие Украине. А его далеко от российской границы планируют разместить?», – интересуется Корнилов.