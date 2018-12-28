«Союз добровольцев Донбасса» раскритиковали за неуместный пиар

28.12.2018

Экс-глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский раскритиковал действия своих соратников из «Союза добровольцев Донбасса», которые разместили флаг организации на гробе убитого в украинской колонии добровольца Валерия Иванова.

Об этом Ходаковский заявил в эфире интернет-канала «Диалог», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В интернете сейчас много сообщений о том, что Союз добровольцев Донбасса забрал тело нашего погибшего российского добровольца из тюрьмы Дрогобыча и доставляет его в Россию.

Понятное дело, что ни один другой союз добровольцев не смог бы этого сделать, понятное дело, что Союз добровольцев Донбасса, СДД, которым руководит Александр Бородай и в качестве его заместителя выступает бывший наш министр госбезопасности Андрей Пинчук, понятно, что они находятся под протекторатом господина Суркова Владислава Юрьевича. Понятно, что это организация одобренная, что это организация санкционированная и понятно, что только у такой организации есть возможность забрать тело погибшего или убитого в украинских застенках российского добровольца.

Но хорошо, они, наверное, попиарились. Я бы не стал на их месте прямо на гробе клеить флаг СДД. Меня это очень покоробило, на самом деле, когда я увидел, что красное полотнище союза, как реклама, как баннер. Вот, мы сделали доброе дело – будьте любезны, растиражируйте это в интернете.

Но сам факт того, что они забрали, сам факт того, что они доставляют на Родину – это же не отменишь», – заявил Ходаковский.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что захваченный в плен Украиной бывший участник ополчения Донбасса – доброволец из России 44-летний Валерий Иванов, ожидавший освобождения по обмену, был убит в колонии во Львовской области.