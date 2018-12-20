20.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, НАТО, Провокации, Украина
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Союз офицеров Украины: Британский корабль-шпион должен направиться в Мариуполь

Зашедший накануне в Одессу корабль-шпион ВМС Великобритании HMS Echo (H87) должен быть также приглашен в порт Мариуполя, находящийся на Азовском море.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Евгений Лупаков, один из руководителей «Союза офицеров Украины».

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«Корабль зашел с дружественным визитом. Я всегда говорил и еще раз скажу, что у нас есть литовско-украинско-польский сухопутный батальон, а надо немедленно создавать украино-турецко-болгарско-румынско-английско-американскую базу. На Черном море и на Азовском. Можно в Мариуполе.

Надо пригласить этот корабль с дружественным визитом не только в Одессу, но и в Мариуполь. Украинские и английские корабли нормально пойдут в Мариуполь, отработают совместное плавание Одесса-Мариуполь», – предложил Лупаков.

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