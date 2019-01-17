Союз политэмигрантов Украины назвал виновных в депортации Бойко

17.01.2019, Москва, Михаил Рябов

Депортация из России на Украину вопреки позиции омбудсмена журналистки Елены Бойко, где на границе она тут же была арестована СБУ как фигурант списка «Миротворца», – следствие неработающей вертикали власти в России.

Об этом в своем блоге пишет глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, комментируя запоздалый призыв вице-спикера Госдумы Петра Толстого спасти Бойко.

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«Со времен Хаммураппи было известно, что в государстве необходимая регламентация любых действий, и личная ответственность на каждой ступени исполнения.

А здесь с одной стороны Толстой возмущается, что российские пограничники на пункте пропуска отказались принимать от Бойко заявление о предоставлении политического убежища, что предусмотрено Федеральным законом «О беженцах», а с другой призывает действовать индивидуально.

А на самом деле он же пишет, что закон был нарушен, значит, человек, допустивший это нарушение, должен отвечать за него.

Но все, как пресловутый директор завода, не плативший зарплату, подчиняются только Путину, хотя тогда должны были ответить в первую очередь районный и городской прокурор, не реагировавшие на это нарушение.

Так и в этом случае. Почему исполнение судебного решения не задержало обращение омбудсмена? Почему не приняли обращение об убежище на границе?

Вертикаль власти на самом деле – пирамида, с исполнителями и контролем. А сейчас ее нет, как нет и реального механизма, исключающего подобное хотя бы личной ответственностью это совершившего», – резюмирует Шеслер.