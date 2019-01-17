Опомнились: Вице-спикер Госдумы осудил высылку украинской журналистки Бойко

17.01.2019, Москва, Михаил Рябов

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой осудил высылку из России за нарушение миграционного законодательства украинской журналистки Елены Бойко, которая, являясь фигурантом сайта «Миротворец», сразу на границе была арестована СБУ.

«…Развязка истории с украинской журналисткой Еленой Бойко – это просто хамство! Насильственной высылкой из России ей фактически подписали приговор на Украине. Мне страшно представить, что её теперь может ждать.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Да, есть юридические нормы, решения судов и т.д. Но есть же и морально-этическая сторона вопроса. Даже если было нарушено российское миграционное законодательство – это не повод сознательно подвергать человека такому риску для жизни, к любой ситуации нужно подходить индивидуально. А в данном случае женщину попросту отдали на растерзание украинской репрессивной машине.

Пишут, что российские пограничники на пункте пропуска отказались принимать от Бойко заявление о предоставлении политического убежища, что предусмотрено Федеральным законом «О беженцах». Если так оно и есть, то это возмутительно!

Но, к сожалению, ситуация носит системный характер. Необходимо сделать всё возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Мы все ждём вступления в силу закона об упрощённом получении гражданства РФ для соотечественников. Но главное сейчас – подумать, как спасать Елену Бойко», – говорится в заявлении Толстого.