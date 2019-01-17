//exit;
17.01.2019, Москва,   Михаил Рябов
 
Общество, Преследования журналистов, Россия, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Опомнились: Вице-спикер Госдумы осудил высылку украинской журналистки Бойко

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой осудил высылку из России за нарушение миграционного законодательства украинской журналистки Елены Бойко, которая, являясь фигурантом сайта «Миротворец», сразу на границе была арестована СБУ.

«…Развязка истории с украинской журналисткой Еленой Бойко – это просто хамство! Насильственной высылкой из России ей фактически подписали приговор на Украине. Мне страшно представить, что её теперь может ждать.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Да, есть юридические нормы, решения судов и т.д. Но есть же и морально-этическая сторона вопроса. Даже если было нарушено российское миграционное законодательство – это не повод сознательно подвергать человека такому риску для жизни, к любой ситуации нужно подходить индивидуально. А в данном случае женщину попросту отдали на растерзание украинской репрессивной машине.

Пишут, что российские пограничники на пункте пропуска отказались принимать от Бойко заявление о предоставлении политического убежища, что предусмотрено Федеральным законом «О беженцах».  Если так оно и есть, то это возмутительно!

Но, к сожалению, ситуация носит системный характер. Необходимо сделать всё возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Мы все ждём вступления в силу закона об упрощённом получении гражданства РФ для соотечественников. Но главное сейчас – подумать, как спасать Елену Бойко», – говорится в заявлении Толстого.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Союз политэмигрантов Украины назвал виновных в депортации Бойко
«Меня вышвырнули как тряпку»: Украинские пограничники забрали депортированную журналистку Бойко
Участницу российских ток-шоу хотят депортировать на Украину
Монтян: Депортация Бойко – урок всем украинским беженцам
Депортированная журналистка Бойко пытается прорваться обратно в Россию
В Госдуме признали позорное равнодушие чиновников к вопросам получения гражданства РФ
Известный военкор обвинил российское правосудие в запредельной подлости и предательстве
Украинскую журналистку Елену Бойко депортировали из России
Мальца не жалко: Украина – расходный материал для Европы
Бойко предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины
Началась высылка из России героини ток-шоу с Украины
Журналистка из Львова: Порошенко должен болтаться на виселице
Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть