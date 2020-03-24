Союзник по НАТО продемонстрировал враждебность охваченной эпидемией Италии

24.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Отказ Польши пропустить военно-транспортные самолеты России, перевозившие гуманитарную помощь для страдающей от пандемии коронавируса Италии, – это прямая аналогия с 1938 годом, когда Варшава отказалась пропускать советские войска в помощь Чехословакии во время Судетского кризиса.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

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По словам Коротченко, этот отказ является недружественным жестом, в первую очередь, по отношению к Италии – партнеру Польши по НАТО и ЕС.

«Это откровенно недружественный жест. Прежде всего, мы ждем здесь реакции Италии. Странно – мы оказываем помощь стране НАТО, а в то же время другие страны НАТО почему-то этому препятствуют. Значит, что-то не очень все хорошо в НАТО, если такие вещи происходят. Для нас нет проблем лететь другим маршрутом. Просто как Италия отреагирует на это? Здесь Польша откровенно враждебна прежде всего Италии.

Это, кстати, напоминает как Польша отказалась пропустить советские войска на помощь Чехословакии, когда Гитлер бряцал оружием. Историческая параллель очень четко просматривается. А здесь она отказалась пропустить наш самолет через воздушное пространство на помощь Италии. Вот такие параллели, пусть Италия делает выводы», – заявил Коротченко.

Впрочем, в подобном поведении Польши нет ничего удивительного – она и до кризиса позволяла себе закрывать воздушное пространство для российских самолетов. В нынешней же ситуации это свидетельствует о крахе сложившейся системы «единой Европы», заявил «ПолитНавигатору» директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Польша никогда не была настроена конструктивно, в этом нет никакой новости. Польша и прежде запрещала пролеты военных самолетов. Не будем забывать, что это самолеты министерства обороны. Сколько было скандалов, еще пять лет назад я помню, когда была годовщина освобождения Братиславы, и министр Шойгу был по приглашению правительства Словакии в Братиславе и ему Польша запретила пролет над своей территорией, нужно было изловчиться таким образом, чтобы пролететь, не задев территорию Польши и Украины.

Это просто продолжение той политики, которая была. Но я думаю, что эта политика отмирает вместе с прежним миром, в котором было место санкциям и прочим вещам. Я думаю, больше этому места не будет», – полагает Бондаренко.