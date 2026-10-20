Президент США Дональд Трамп стал врагом Брюсселя, потому что хочет вместе с Россией и Китаем разделить Европу.

Об этом на выступлении в Европарламенте заявил евродепутат от Франции Бернар Гетта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Провокации у берегов Болгарии и Румынии неприемлемы. И мы вправе возмущаться, но это ещё не самое худшее. Хуже всего то, что, похоже, это не беспокоит наших союзников по НАТО, который должен был быть гарантом нашей безопасности.

Трамп не просто ничего не сказал, а зашёл ещё дальше, сказав, что Россия ведёт себя на Украине хорошо, и что он предпочёл бы Путина Владимиру Зеленскому», – сказал Гетта.