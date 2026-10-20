«Союзник убийц!» – французский евродепутат объявил Трампа врагом Европы наравне с Путиным и Си

Максим Столяров.  
20.10.2026 23:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 669
 
Дзен, ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Президент США Дональд Трамп стал врагом Брюсселя, потому что хочет вместе с Россией и Китаем разделить Европу.

Об этом на выступлении в Европарламенте заявил евродепутат от Франции Бернар Гетта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп стал врагом Брюсселя, потому что хочет вместе с Россией и...

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«Провокации у берегов Болгарии и Румынии неприемлемы. И мы вправе возмущаться, но это ещё не самое худшее. Хуже всего то, что, похоже, это не беспокоит наших союзников по НАТО, который должен был быть гарантом нашей безопасности.

Трамп не просто ничего не сказал, а зашёл ещё дальше, сказав, что Россия ведёт себя на Украине хорошо, и что он предпочёл бы Путина Владимиру Зеленскому», – сказал Гетта.

«Другими словами, он предпочитает агрессора жертве, а империалиста – борцу с империализмом! Дональд Трамп явно больше не наш союзник. Он союзник убийцы из Кремля!

И похоже, он хочет разделить мир со своим союзником. Тайвань может достаться им, а Европу можно разделить между Россией и Америкой. Получается, что эти трое объединились против остального мира, и наша задача, как европейцев – дать им отпор!», – верещал француз.

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