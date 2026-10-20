Тормоза отпущены – газ в пол: команда Трампа радикально изменила отношение к Зеленскому – Павлив
Команда Дональда Трампа больше не выгораживает украинскую шайку после выходок кокаиниста Владимира Зеленского.
Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил переехавший в Россию киевский политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Интересен тот момент, что Трамп достаточно жесток и категоричен, но его советники в пух и прах разбивают Зеленского. Все эти публикации, что он прям зарабатывает на войне. Идёт такая серьёзная артподготовка», – попросил прокомментировать ведущий.
«Я рекомендую всем желающим посмотреть ретроспективу всех этих колебаний между Вашингтоном и Киевом, с момента прихода Трампа к власти. И сравнить – как говорил Трамп, и его помощники. И Рубио, и Вэнс, и Хегсет.
И только пару раз можно было говорить, что Вэнс был жёстче Трампа. Как раз после той истории в Овальном кабинете. Всегда у Трампа были формулировки жестче, а потом его окружение расшивало это всё.
Плохой и хороший полицейский, классика. Трамп махал саблей, а пытались договориться», – отметил Павлив.
«А сейчас всё наоборот. Это говорит, что у команды задача уже совершенно другая. Не наступать на педаль тормоза, а наступать на педаль газа.
В этом показательное и принципиальное отличие – что команда говорит жестче, чем сам Дональд Трамп», – подытожил он.
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