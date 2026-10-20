Тормоза отпущены – газ в пол: команда Трампа радикально изменила отношение к Зеленскому – Павлив

Вадим Москаленко.  
20.10.2026 16:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Команда Дональда Трампа больше не выгораживает украинскую шайку после выходок кокаиниста Владимира Зеленского.  

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил переехавший в Россию киевский политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Команда Дональда Трампа больше не выгораживает украинскую шайку после выходок кокаиниста Владимира Зеленского.  ...

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«Интересен тот момент, что Трамп достаточно жесток и категоричен, но его советники в пух и прах разбивают Зеленского. Все эти публикации, что он прям зарабатывает на войне. Идёт такая серьёзная артподготовка», – попросил прокомментировать ведущий.

«Я рекомендую всем желающим посмотреть ретроспективу всех этих колебаний между Вашингтоном и Киевом, с момента прихода Трампа к власти. И сравнить – как говорил Трамп, и его помощники. И Рубио, и Вэнс, и Хегсет.

И только пару раз можно было говорить, что Вэнс был жёстче Трампа. Как раз после той истории в Овальном кабинете. Всегда у Трампа были формулировки жестче, а потом его окружение расшивало это всё.

Плохой и хороший полицейский, классика. Трамп махал саблей, а пытались договориться», – отметил Павлив.

«А сейчас всё наоборот. Это говорит, что у команды задача уже совершенно другая. Не наступать на педаль тормоза, а наступать на педаль газа.

В этом показательное и принципиальное отличие – что команда говорит жестче, чем сам Дональд Трамп», – подытожил он.

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English version :: Читать на английском Тормоза отпущены – газ в пол: команда Трампа радикально изменила отношение к Зеленскому – Павлив

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