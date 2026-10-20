Команда Дональда Трампа больше не выгораживает украинскую шайку после выходок кокаиниста Владимира Зеленского.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил переехавший в Россию киевский политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интересен тот момент, что Трамп достаточно жесток и категоричен , но его советники в пух и прах разбивают Зеленского. Все эти публикации, что он прям зарабатывает на войне. Идёт такая серьёзная артподготовка», – попросил прокомментировать ведущий.

«Я рекомендую всем желающим посмотреть ретроспективу всех этих колебаний между Вашингтоном и Киевом, с момента прихода Трампа к власти. И сравнить – как говорил Трамп, и его помощники. И Рубио, и Вэнс, и Хегсет.

И только пару раз можно было говорить, что Вэнс был жёстче Трампа. Как раз после той истории в Овальном кабинете. Всегда у Трампа были формулировки жестче, а потом его окружение расшивало это всё.

Плохой и хороший полицейский, классика. Трамп махал саблей, а пытались договориться», – отметил Павлив.