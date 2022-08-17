Союзные войска готовятся выйти на оперативный простор

На данный момент ключевой точкой обороны ВСУ в Донбассе является Артемовск (переименован киевским режимом в Бахмут), освобождение которого станет стратегическим успехом союзных сил.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Алексей Леонков.

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«Союзные силы, взяв Артемовск, разрежут группировку противника пополам. От этого города можно будет зайти в тыл Авдеевской группировке или, продвигаясь на северо-запад, выйти к Краматорску и Славянску.

Рельеф местности позволяет отсюда эффективно атаковать Краматорск и Славянск. Штурмовать их с севера проблематично — тогда украинские формирования будут находиться на господствующей высоте, а нашим подразделения постоянно придется идти в гору», – сказал аналитик «Известиям».