Союзные войска готовятся выйти на оперативный простор
На данный момент ключевой точкой обороны ВСУ в Донбассе является Артемовск (переименован киевским режимом в Бахмут), освобождение которого станет стратегическим успехом союзных сил.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Алексей Леонков.
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«Союзные силы, взяв Артемовск, разрежут группировку противника пополам. От этого города можно будет зайти в тыл Авдеевской группировке или, продвигаясь на северо-запад, выйти к Краматорску и Славянску.
Рельеф местности позволяет отсюда эффективно атаковать Краматорск и Славянск. Штурмовать их с севера проблематично — тогда украинские формирования будут находиться на господствующей высоте, а нашим подразделения постоянно придется идти в гору», – сказал аналитик «Известиям».
По его словам, после освобождения Артемовска снабжение Авдеевской группировки ВСУ существенно ухудшится.
«Союзные войска могут выйти на оперативный простор. Там, что важно, гуляют украинские блуждающие артиллерийские батареи и РСЗО, которые постоянно обстреливают Донецкую городскую агломерацию», – добавил Леонков.
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