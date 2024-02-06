«Создаётся ось Трамп – Орбан – Путин» – дряхлый перебежчик Швец возбудился от приезда Карлсона в РФ

Визит известного американского журналиста Такера Карлсона в Москву якобы должен был быть совершенно секретным, но, не будучи профессионалом, американец засветился.

Об этом в своём видеоблоге заявил предавший Родину бывший агент КГБ СССР Юрий Швец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, ряд экспертов считает, что Такер Карлсон может занять должность вице-президента США в случае победы на выборах Дональда Трампа.

«Посланец, довереннейшее лицо Трампа едет к этому челу, я имею в виду, Орбану, безусловно, агенту Москвы (он может говорить, что он полезный идиот, но это надо доказать в суде), а затем прямо к Путину. Вам не кажется ли, что выстраивается интересная ось, если, не дай Бог, Трамп станет президентом: США, Венгрия (это российский анклав в центре Европы), ну и наконец, Раша?

И судя по тому, какие мысли в своей предвыборной кампании высказывает Трамп, это вполне укладывается в его видение международных отношений, конфигурации мировой системы, которую он будет выстраивать, если станет президентом США.

Китай тоже мог бы войти в эту ось, Иран и так далее. То есть трамповская Америка потенциально имеет шансы стать продлением, extension этой оси, которая существует: Северная Корея, Китай, РФ, Иран. И теперь дополнится ещё трамповской Америкой.

Дико представить. Хотя, не обязательно – Китай могут оставить в стороне, это будет арена какого-нибудь соперничества, там, экономического, тарифная война начнётся, Но ось – трамповская Америка, Венгрия и Россия идеально вписывается в ту политику, которую президент Трамп будет проводить в Европе», – вещал Швец.