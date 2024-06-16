Создание Сил беспилотных систем ВСУ не переломит ситуацию – командир украинской авиагруппы

Создание нового рода войск ВСУ «Силы беспилотных систем» – дело хорошее, но без масштабирования применения дронов и скорости введения новых аппаратов – никакой «перемоги» не будет.

Об этом на канале «Новости. Live» заявил командир инженерно-авиационной группы спецназа «Крылья Омеги» ВСУ с позывным «Айрон», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Правильное ли это решение? Стопроцентно. Будет ли это полезно? Стопроцентно. Будет ли перелом? Нет. Потому что на некоторых участках фронта дроны просто не летают. Настолько сильные средства противодействия у врага, что ни они не летают, ни мы. Что мы делаем в этот момент? Мы анализируем, почему мы не летаем, делаем какие-то манипуляции и начинаем летать. Они анализируют, почему мы летаем, делают манипуляции и глушат. Эта гонка – вечная. Средства действия-противодействия – это играться можно очень долго», – рассуждал «Айрон».

«Стопроцентно правильное решение. Перелом?.. Нет, потому что абсолютно вся беспилотная техника дистанционного управления уже широко применяется с обеих сторон. Что может быть переломным – это скорость принятия решений, скорость введения нового. То есть нужно усиливать менеджмент именно на масштабирование и введение. Потому что, если мы сегодня будем воевать тем, на чём мы летали несколько месяцев назад, мы так не выиграем», – объяснил ВСУшник.