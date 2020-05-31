Созданный для разборок в Киеве американцами спецназ экипируют втрое круче, чем десант ВСУ

31.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Экипировка и одежда солдат десантно-штурмовых войск Украины стоит почти втрое дешевле, чем аналогичные «доспехи» спецназовцев созданного по настоянию посольства США Государственного бюро расследований.

Об этом в своём видеоблоге рассказал экс-боевик «АТО» Александр Погребисский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Погребисский назвал себя «участником войны с РФ, служившим в десантно-штурмовых войсках», объясняя, почему он сравнивает стоимость одежды и экипировки именно ДШВ с ГБР, припомнив также последним картинно-галерейный штурм, связанный с экс-президентом Петром Порошенко.

Собственно, экс-боевик и затеял снять данный сюжет, ревностно сравнивая «полезность» защищающих, по его словам, конституционный строй и территориальную целостность десантников, и задерживающих чиновников или штурмующих музеи спецназовцев.

Говоря с раздражением об экипировке, экс-боевик особенно возмутился поясом стоимостью почти три с половиной тысячи гривен и ножом «Глок» почти за две тысячи, который вообще привёл Погребинского в особое бешенство.

В итоге Погребисский посчитал, что один спецназовец ГБР стоит для государства 46337 гривен. Также он призвал зрителей посчитать ГБРовцев, участвовавших в штурме музея и самим прикинуть, во что обошлась бюджету данная спецоперация. При этом стоимость одежды и экипировки десантников ВСУ составила 17110 гривен.

Данный факт взбесил Погребисского, который отметил, что ДШВ защищают «незалежность», в отличие от спецназовцев ГБР, которые «штурмуют открытые двери музея имени Гончара».