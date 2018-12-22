Созданный Порошенко «стамбульский патриархат» ожидают проблемы при разделе приходов

22.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Созданную недавно так называемую «Православную церковь Украины» ждут внутренние потрясения, когда «объединенные» церкви начнут делить влияние внутри организации.

Об этом в эфире интернет-канала «Topinform» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, после учреждения на Украине очередной раскольнической структуры и переименования канонической УПЦ страна рискует остаться вообще без церквей.

«Еще месяц назад у нас было две украинские православные церкви – одна признанная, одна непризнанная. На данный момент, после создания ПЦУ и после попытки переименовать УПЦ может не оказаться ни одной православной церкви. Более того, православное поле сегодня оказалось расколото на три каноничные или частично каноничные структуры – на структуру, которая связана с РПЦ, новую структуру, которая будет близка к власти – ПЦУ, которая будет полностью подчинена Константинопольскому патриарху, и греко-католики”, – сказал политолог.

По его словам, эти три конфессии будут конфликтовать друг с другом, что лишь продолжит усугублять раскол в обществе.

“Я еще не исключаю, что ПЦУ пустит какие-то свои новые расколы, потому что ключевая наиболее острая проблема для них – это разделить парафии. По некоторым парафиям, давайте возьмем, например, Винницкую, там три иерарха. Есть иерарх от УАПЦ, от КП и перешедший от МП. И всюду как минимум двойное наложение по Украине. Это может привести к еще большим конфликтам», – заявил Бортник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 15 января на Украине создали новую церковь во главе с выходцем из раскольнического «киевского патриархата» Епифанием Думенко, считающимся «правой рукой» преданного анафеме Русской Православной Церковью Михаила «Филарета» Денисенко.