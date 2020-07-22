22.07.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Крым, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Создаст ли РФ зону безопасности от Перекопа до Днепра


России вполне по силам взять под контроль часть Херсонской области, чтобы обеспечить поставки в Крым воды, поставки которой были перекрыты Киевом в 2014 году.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Комсомольской правде» заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

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«Есть опыт Израиля, который имеет два основных источника воды – реку Иордан и Голанские высоты. Каждый раз, как арабские страны пытались «отключить» Израилю воду, следовали жесткие военные санкции. После чего конфликтующие на Ближнем Востоке стороны перестали касаться темы воды вообще. Россия могла бы создать «зону безопасности» от Перекопа до Днепра, взяв под контроль часть Херсонской области. Даже украинские эксперты считают, что Россия может провести такую операцию, и она будет успешной», – отмечает эксперт.

«Но если Россия это сделает, можно предположить реакцию Европы или США, – добавляет Джаралла. – Поэтому – нет. Проблему воды для Крыма будут решать по-другому».

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские эксперты опасаются, что в ближайшее время Россия может взять под свой контроль южные регионы Украины, включая управление Северо-Крымским каналом и Запорожской АЭС.

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