Сожрите друг друга: Из Рады изгнали депутата, показавшего неприличный жест Зеленскому

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Верховная рада отстранила от заседаний до конца года депутата Гео Лероса. Он известен тем, что ранее показал неприличный жест Владимиру Зеленскому в зале парламента. А недавно обматерил главу государства за враньё об инциденте с украинской ракетой в Польше.

Формальным поводом для изгнания Лероса стала его реплика на прошлом заседании Рады при утверждении нового главы СБУ. Тогда депутат поинтересовался, знает ли новый руководитель спецслужбы, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак имеет связи с Россией, назвав его «фсбшной гнидой».

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Сам Гео Лерос, комментируя своё удаление, обвинил Зеленского в диктатуре.

«Сегодня Верховная Рада отстранила меня до конца года от заседаний Верховной Рады, из-за того, что я посмел откровенного агента Кремля Андрея Ермака назвать «фсбэшной гнидой» в его присутствии, и присутствия «величайшего императора». Год полномасштабной войны позади. В начале казалось, что наша страна никогда больше не скатится в диктатуру, но именно войну Зеленский использует для того, чтобы стать Путиным Украины», – пожаловался Лерос в своём тг-канале.

За репрессированного депутата заступились в лагере Петра Порошенко – мечтающего вернуться в кресло президента вместо Зеленского.

«Лероса решили наказать за то, что он как-то не так задал вопрос Ермаку. А кто у нас Ермак? Бог? Священный правитель? Верховный жрец? Что это за клоунада? Если Ермак обиделся, то он может себе спокойно пойти в суд. Они работают. Но лишать депутата возможности работать — нельзя», – возмутился скандальный депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко.

Он добавил, что фактически Лероса выгнали «до конца войны», то есть на неопределённый срок.

«В чем идея этого запрета. У нас в Раде заседание не закрывалось с 24 февраля 2022-го года. Во время действия военного положения заседание Рады не закрывается. То есть, Лероса отстранили от участия в работе Верховной Рады до конца войны. Это неправильно, не конституционно и это авторитаризм», – подчеркнул порошенковец.