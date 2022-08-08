Сожрите друг друга: Карась объявил охоту на педофила из «Торнадо»

08.08.2022  18:01 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Скандал, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Главарь подшефной СБУ нацистской группировки С14 Евгений Карась объявил охоту на бывшего командира батальона «Торнадо» Руслана Онищенко, которому недавно удалось выйти на свободу, несмотря на обвинения в садизме, пытках и прочих военных преступлениях.

«Неоднократно судимый уголовный делец из Донбасса. Сменил фамилию с Абальмаз на Онищенко. Занимался педофилией и втягиванием в эту деятельность других психически нездоровых людей. Этого и не скрывал, это подтверждают и люди, которые с ним сидели в СИЗО.

Согласно свидетельству экс-бойца «Торнадо» Даниила Ляшука, во время сидения в тюрьме, Абальмаз умудрился собирать деньги с родственников бойцов на подкуп судьи. Все собранные средства украл себе.

Сейчас, отсидев много лет, вышел на волю, возможно по амнистии для военных. И стал «волонтером», – пишет Карась.

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Главарь подшефной СБУ нацистской группировки С14 Евгений Карась объявил охоту на бывшего командира батальона...



Он призвал не иметь с Онищенко денежных дел.


«Что это, бл…дь, за фонд? И каким хером они допустили Абальмаза к «волонтерству»? Этого пид…са при встрече нужно отправить в больницу… Поработаем при случае над этим», – угрожает Карась.

Он призвал сообщить о местонахождении Онищенко.

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