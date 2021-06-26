Сожрите друг друга: Порошенко и Зеленский сцепились из-за «вагнеровцев»

26.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Лагерь Петра Порошенко уже вторые сутки «качает» тему государственной измены Владимира Зеленского из-за его признания о срыве спецоперации разведки по выманиванию в Белоруссию бойцов российской ЧВК. Они должны были вылететь из Минска, а затем оказаться арестованы после принудительной посадки самолёта во время его нахождения в воздушном пространстве Украины. Однако, как сообщил Зеленский, он отменил утвержденную еще при Порошенко операцию, на проведении которой настаивали и некоторые иностранные государства.

«Президент признался в действиях, в которых есть признаки государственной измены. Потому что не только правомерная постановка вопроса, что президент говорил неправду, он врал, а и правомерная постановка вопроса о превышении полномочий не только президентом, но и людьми, которые находятся вокруг него. Я имею в виду руководителя Офиса, представителей Совета национальной безопасности и обороны и так далее. Третье – это препятствование президентом и его окружением реализации конституционных полномочий парламентом и депутатами в организации временной следственной комиссии… Вообще, в этом интервью что ни предложение, то криминал. Еще раз говорю, все эти предложения достойны того, чтобы быть оценены как действия с признаками государственной измены, и это основания для начала процедуры импичмента», – заявил в эфире телеканала «Прямой» бывший посол Украины в Белоруссии, примкнувший к лагерю Порошенко, Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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У Зеленского в ответ пригрозили Порошенко.

«С «делом вагнеровцев» кто надо, должным образом разберется. В конце концов, это дела военной разведки, это государственная тайна, их нельзя обсуждать публично, даже если ты бывший президент, и особенно, потому что бывший президент. Уполномоченные лица надлежащим образом все выяснят и то, что может быть публичным, таким станет. Так именно будут выяснены и многие другие вещи периода Порошенко, касающиеся сектора обороны и безопасности. Я не утверждаю, что Порошенко лично виноват в военных неудачах 2014-2015 годов, но мне кажется, что бывший президент вовсе не в той позиции, чтобы читать мораль действующей власти и президенту Зеленскому в частности», – пригрозила депутат Ирина Верещук.