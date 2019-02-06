06.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Во время сегодняшнего заседания Верховной Рады депутаты «Блока Петра Порошенко» и «Батькивщины» устроили публичную склоку. Бывшие подельники по Евромайдану обвинили друг друга в работе на Кремль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважаемые кандидаты в президенты или руководители партий так называемой оппозиции или «недооппозиции», которые в оппозиции к проевропейской власти, очень много критики говорят по вопросу цены на газ. Мог бы быть газ вдвое дешевле? Возможно, да, если бы в 2009 году не подписали с Кремлём соглашение о повышении цены втрое и с МВФ меморандум о постепенном повышении цены до рыночной в 2009 году, будучи на должности премьера. Могли бы надлежащим образом удержаться бюджетные учреждения образования, медицины, культуры, если бы не дербанились 55 миллиардов внешних кредитов правительством Тимошенко и Азарова?» – заявил депутат от «БПП» Олег Барна.

«Президент Порошенко официально передал свой бизнес под внешнее управление, как это, например, делает и президент Трамп, и другие президенты. Но перед тем он потратил более 500 миллионов на закупку снайперских комплексов! Он закупает квартиры для погибших воинов и их семей, он заслужил уважение именно воинов», – добавил нардеп, однако его слова перебил гул в зале.

Представитель «Батькивщины» Сергей Соболев набросился на оппонента с ответными обвинениями.

«Уважаемые коллеги, когда кремлёвскую проститутку (Виктора Медведчука – ред.), которую назначил Пётр Порошенко, которая имитирует освобождение украинских заложников, а их всё больше и больше, дальше сидит на своей должности, когда генпрокурор имитирует возбуждение уголовных дел после четырёх лет работы этой кремлёвской проститутки в минской группе, мне становится страшно, куда катится страна», – возмутился Соболев.

«Но вопрос в том, почему, открывая повестку дня, все, кто понимают, что ключевой вопрос – это происходящее на газовом рынке, не вносится в повестку дня, я нахожу ещё один аргумент. Когда в условиях войны президент за 300 миллионов долларов продаёт свой бизнес своему партнёру, которому ровно через месяц только ему и его структуре дают право экспортировать украинский газ за границу! Тот газ, который проводит украинская госкомпания «Укргаздобыча», тратя на это миллиарды гривен, а экспортирует этот газ в условиях войны и нехватки партнёр, который покупает у президента бизнес! У меня никаких нет вопросов, чем это отличается от того, что делал Сталин в годы «голодомора», когда последнее отбирали у крестьян», – заявил соратник Тимошенко.