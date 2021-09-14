«СП-2» спасет Европу от дефицита газа – прогноз

14.09.2021 08:36 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Вполне возможно, что нынешние рекордные цены на газ в Европе еще не предел.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Комсомольской правде» высказывает член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев.

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Он объяснил, почему именно произошел резкий скачок цен — в пять раз с начала года до 760 долларов за 1000 кубометров.

«Резко упала и продолжает снижаться добыча газа в Норвегии. Норвежцы рассчитывали, что найдут массу новых месторождений, но этого не случилось. А когда чего-то на рынке становится меньше, цены на это что-то растут. Это и происходит прямо сейчас. Плюс на носу отопительный сезон, европейцы стремятся заполнить свои газовые хранилища. А дефицит плюс повышенный спрос в сумме дают еще более высокие цены», – сказал Танкаев.

По его словам, потолок для роста цен предсказать сложно.

«Но можно вспомнить примеры из недавней истории. Три года назад в США была суровая зима, стоимость газа там превышала $1000 за тысячу кубометров. Однажды она даже дошла до $1500. И вполне возможно, что нынешние цифры – это еще не предел», – не исключает эксперт.

Он полагает, что ситуация может измениться после запуска газопровода «Северный поток-2», строительство которого на днях завершилось.

«От запуска «Северного потока-2» европейцы сильно выиграют. Дефицит газа резко снизится и цены перестанут расти. Поэтому я думаю, что «Северный поток-2» запустят как можно скорее – полагаю, в октябре. Причем на полную мощность, на все 55 млрд кубометров в год. Газ пойдет в первую очередь на рынок Германии и оттуда по всей Европе, включая Восточную», – прогнозирует Танкаев.