Спасибо друзьям и читателям! Атака СБУ на «ПолитНавигатор» отбита

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Новости Украины

Благодаря помощи читателей, коллег и друзей «ПолитНавигатора» была отбита хакерская атака СБУ, в результате которой на некоторое время был захвачен Telegram-канал нашего сайта https://t.me/Politnavigator

По призыву журналисты, читатели и неравнодушные коллеги массово направили жалобы о захвате канала в администрацию Telegram. В результате злоумышленники лишились доступа.

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На всякий случай сообщаем о том, как произошел перехват контроля над каналом.

Администратор получил письмо с предложением участия в бирже по размещению рекламных объявлений в Telegram. Ссылка из письма вела на сайт-фальшивку. Авторизироваться там предлагалось через мессенджер, после чего хакеры захватывали ваш аккаунт и связанные с ним каналы.

Мы еще раз благодарим всех друзей и коллег за помощь!