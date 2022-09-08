Спасибо друзьям и читателям! Атака СБУ на «ПолитНавигатор» отбита

08.09.2022  14:56 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, Происшествия, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Благодаря помощи читателей, коллег и друзей «ПолитНавигатора» была отбита хакерская атака СБУ, в результате которой на некоторое время был захвачен Telegram-канал нашего сайта https://t.me/Politnavigator

По призыву журналисты, читатели и неравнодушные коллеги массово направили жалобы о захвате канала в администрацию Telegram. В результате злоумышленники лишились доступа.

Благодаря помощи читателей, коллег и друзей «ПолитНавигатора» была отбита хакерская атака СБУ, в результате...

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На всякий случай сообщаем о том, как произошел перехват контроля над каналом.

Администратор получил письмо с предложением участия в бирже по размещению рекламных объявлений в Telegram. Ссылка из письма вела на сайт-фальшивку. Авторизироваться там предлагалось через мессенджер, после чего хакеры захватывали ваш аккаунт и связанные с ним каналы.

Мы еще раз благодарим всех друзей и коллег за помощь!

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