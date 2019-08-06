Спасибо «одэсцям»: Гончаренко снова льёт помои на Россию

06.08.2019, Киев, Владимир Гладков

В Москве невозможен сценарий Майдана – русский народ слишком труслив и бесхребетен, чтобы устроить революцию против «тирана» Владимира Путина.

Об этом на своём YouTube-канале заявил избравшийся на мажоритарном округе в Одесско области депутат Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Видно, что в России определённый протестный потенциал есть, но он совершенно другой (чем на Украине – прим. ред.). Я это заметил в 2015 году, когда приехал в Москву на марш памяти Бориса Немцова. Казалось бы, такое событие – прямо возле Кремля убили оппозиционного политика, всё как бы очевидно, очень яркая и болезненная история.

Меня в самом начале задержали, но пока люди собирались, и первые метры шли, я был ещё в процессе. И я обратил внимание, что у людей не было какой-то благородной злости против убийц Немцова. Ощущение такое, что люди пришли, чтобы самим себе доказать, что они не быдло, чтобы им было не противно смотреть в зеркало. Их основной мыслью было чтобы это всё побыстрее закончилось, чтобы, наконец, разойтись. Не у всех, наверное, это было, но у многих.

Поэтому их там сотнями задерживают, и никто там особо не сопротивляется. В общем, не верю я в русскую революцию, во всяком случае, сейчас. Но то, что Путин, даже не смотря на такой мирный протест, просто убивает, уничтожает, сотни людей покуют, бьют, всё это под камеры мировых СМИ – это, конечно, показательно», – отметил он.

Гончаренко, в 2014 году в прямом эфире ТВ одобрявший массовое убийство противников Майдана в одесском Доме профсоюзов, возмутился тем, что Запад недостаточно резко отреагировал на разгон несанкционированных митингов в Москве.

«Очень показательно, что всё это происходит после решения о возвращения России в ПАСЕ, и очень вялая реакция со стороны руководства ПАСЕ. Президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье вымучила из себя какое-то очень вялое заявление, как будто особо ничего не происходит.

Комиссар Совета Европы по правам человека вообще только через неделю начала что-то говорить. Где она была неделю, она не видела, в отпуске каком-то? Где? На горе Килиманджаро находилась, без связи? Непонятно.

То есть это всё очень неприятно, и ещё раз нам всем показывает, насколько большое желание у западных политиков зажмуриться и сделать вид, что ничего не происходит», – резюмировал Гончаренко.