«Спасибо туркам – Аллах Акбар!» – в Киеве воспели «Байрактары»

30.10.2021 19:23 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский музыкант Сергей Файфура, получивший известность благодаря своим желто-синим усам, воспеванию майдана и бандеровского режима, опубликовал новый видеоролик, где он восхваляет применение ВСУ на Донбассе ударного турецкого беспилотника «Байрактар».

Своё творение певец охарактеризовал как «шедевр нынешнего времени», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только один выстрел «Байрактар»,

Спасибо туркам – Аллах Акбар!

Вот так по-умному мы избавимся от орды», – в частности, исполняется в новом клипе Файфуры.

Конец песни заканчивается такими словами: «Вражина, знай, у украинцев Божий дар – прогоним с хаты твой московский перегар!».

Файфура известен многими произведениями подобного жанра, среди которых певец рассыпается в благодарностях ВСУ за то, что в Киеве покупают хлеб не за русские рубли, а также звучат откровенные угрозы в адрес президента Зеленского, если тот осмелится выполнять «формулу Штайнмайера».

В то же время у «артиста» есть и печальные песни, например, о том, что после майдана вместо евроинтеграции украинцам приходится ехать «мыть задницы в Европе дедам».