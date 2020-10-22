Спасибо, Вася Ломаченко, за лекарство от упоротой тупости!

22.10.2020, Киев, Александр Буров

На украинского боксера Василия Ломаченко после проигрыша американцу Теофимо Лопесу обрушился поток информационных нечистот от «патриотической» общественности.

Свидомые злорадствуют не столько из преклонения перед США (хотя и это тоже), сколько из-за животной ненависти к спортсмену, который ранее высказывал абсолютно здравые мысли об отношениях с народами России и Белоруссии, а потом еще и снялся в известном православном клипе.

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Травля боксера Василия Ломаченко — это не хорошо и не плохо. Это просто национальная украинская забава.

Почему это не так уж и плохо, — не хочется распространяться, чтоб не спугнуть затравщиков. Но всё же коротко скажу.

Когда свидомиты травили волынского мальчика Максима Ткачука за исполнение песни «Смуглянка» в форме красноармейца на международном конкурсе в Лондоне, — это было однозначно плохо. Телевизионный ублюдок и по недоразумению глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания перерыл талантливому школьнику допуск на отборочный этап Детского Евровидения. Ребенок по определению не мог ответить обидчикам. Ответом на запредельную подлость и мерзость телевизионных обезьян аласаний стали многочисленные ролики Максима Ткачука в Ютубе с хорошими показателями просмотров.

А вот когда свидомиты травят олимпийского чемпиона и чемпиона мира Василия Ломаченко, — здесь есть надежда… Слабая, но есть…

Травлю спортсмена за участие в известном православном клипе начинал еще зимой нацист Евгений Карась. Сейчас отметились и одесский убийца Сергей Стерненко, и нацист-пропагандон Богдан Буткевич. Они неподдельно радуются неудаче боксера в поединке с Теофимо Лопесом.

А вдруг кто-то из оголтелых нациков, открывающих поддувало в адрес Ломаченко, наберется духу и как настоящий потомок «одвичных лыцарив» отважится кинуть предъяву в лицо спортсмену? Не шакальей толпой набрасываться на одного, как привыкли все эти упоротые активисты. А по-мужски, один на один, лицом к лицу, высказать претензии.

Ведь упоротые «патриоты» не могут спокойно пройти мимо агитационной палатки ОПЗЖ или «Партии Шария», набрасываются с ножами и ломами на агитаторов в Кременчуге, Киеве, Харькове. По их мнению, люди, на которых они набрасываются, работают на российского агрессора. На православных священников они бросаются с теми же претензиями. На адвокатов, защищавших политзаключенных, карасиный выводок из С-14 нападал толпой.

И вот есть спортсмен Ломаченко, который поучаствовал в видеоклипе о силе православного духа, где в сняты российские спецназовцы в Сирии.

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Это клип возмутил упоротых. Как будто в этом есть что-то плохое… Боксер наверняка понимает, что спецназовцы, которые ведут борьбу с ИГИЛ, с международным терроризмом, — это круто. И совсем не круто, когда украинский спецназ занимался в отдельных регионах своей страны подавлением и зачисткой мирного населения, протестовавшего против государственного переворота. Такой должна быть логика просто нормального человека. Логику психически нездорового человека озвучивал в свое время Антон Геращенко, заявлявший, что необходимо фиксировать все преступления российских военных против ИГИЛ!

Львовский мэр Андрей Садовой написал: «При всем уважении к спортивному прошлому Василия Ломаченко, но когда ты отворачиваешься от своей страны, она отворачивается от тебя. И даже абсолютно чужой парень по фамилии Лопес становится ей более близким». Это пост патриота? Нет, это, скорее, плохо скрываемая мечта заднеприводного политика-лузера, которому не терпится повернуться задом к какому-нибудь хорошему хлопцу по фамилии Лопес, чтоб стать ему более близким.

В соцсетях убийца Сергей Стерненко поливает спортсмена как коллаборанта. Пропагандону Денису Казанскому не дают покоя православные убеждения Василия Ломаченко.

То есть с точки зрения нормального человека, Ломаченко — цельная личность, хороший спортсмен, настоящий мужик (главное, чтоб в дальнейшем не прогнулся под напором идеологических шакалов). С точки зрения свидомых, боксер — пособник врага.

Но почему же никому из них, набрасывающихся даже на незнакомых людей у избирательных агитационных палаток, не придет в упоротую голову мысль: очно выяснить отношения с Ломаченко.

Ведь это так просто: не геройствуй ты в соцсетях, а скажи все это боксеру в лицо. Глядишь, и в стане упоротых будет минус один «трехсотый».

Так нет же, пиликать в бложике — не мешки ворочать. Чем «патриотичней» и громче «одвичный лыцар», тем он трусливей.

В общем, надежд на хороший поворот этой истории травли — почти нет. Ни стерненки, ни буткевичи быковать перед с Ломаченко в разговоре с глазу на глаз — не станут. Но это тоже результат. Хорошо хотя бы то, что всё больше людей узнают цену этой трусливой разновидности украинского патриотизма.

Американский боксер гондурасского происхождения ближе украинским «патриотам», чем Ломаченко.

Любая травля сама по себе омерзительна. Потому что возбуждает скотов и ничтожеств, побуждает их присоединиться. Но у нее есть и оборотная сторона. Травля отвращает нормальных людей от участвующих в ней скотов и ничтожеств. И в этом несомненная польза. Человек заблуждался на счет какого-нибудь патриота, а тут глаза открылись.

И еще один момент. Нисколько не удивляешься, когда в поддержку Ломаченко выступает, например, композитор Владимир Быстряков. Но каково было мое удивление, когда вполне нормально о Ломаченко высказывается в эфире одного украинского канала Янина Соколовская. Мы привыкли к тому, что крикливая пропагандонка Соколовская и «нормально» — вещи несовместные. Но выясняется, что и этой мадам ничто человеческое не чуждо. Случается, что и отпетые пропагандоны стараются сохранить «и в подлости осанку благородства».

Подробно обсуждалась эта тема в ток-шоу «Важное» на канале «НАШ».

Упоротый экс-депутат Игорь Лапин, бывший командир роты «Айдара», предсказуемо разглагольствовал о том, как он презирает предателей.

Интересно, что в парламентском стане «Слуги народа» наблюдается раскол в вопросе отношения к Ломаченко. Ведущие ток-шоу приводят высказывание депутат Гетманцева, радующегося поражению украинского боксера. Депутат Дануца, наоборот, в эфире поддержал Ломаченко. Но тут же, на всякий случай, оговаривается: «Ему закидывают, что он не в ту ходит церковь». Зачем и перед кем оправдывается «слуга народа»? На всякий случай? И нормальным остаться, и перед упоротыми прогнуться?

Ведущий Макс Назаров позже сообщил, что на днях митрополит Онуфрий обвенчал Сергея Трофимова, заместителя главы Офиса президента. Как должен был в этот момент взбледнуть лицом депутат Дануца: оказывается, и церковь та…

Потом было прямое включение еще одного депутата от «Слуги народа», бывшего спортсмена Жана Беленюка. Этот тоже поддерживает Ломаченко. Но тут же страхуется: «То, что он снялся в определенном ролике, не поняли даже мы, друзья его некоторые, которые его поддерживали. То, что он общается с российскими ребятами, — я думаю, в нашей стране никому не запрещено общаться с россиянами». И на этом спасибо, ага.

Журналист Макс Назаров в эфире не скрывал своего отношения к участниками травли: «националисты, так называемые патриоты, стерненки, казанские и т.д.».

В студии были изображения участников этого и других громких буллингов: убийцы Стерненко, свидомого кандидата в киевские мэры Притулы, «расово правильной» певицы Джамалы. Бывший депутат ВР Кирилл Куликов комментировал ситуацию, указывая на эти изображения: «Это просто зависть. Кто такое Притула? Тернопольский серый. Серый — это его показатель ». Это было очень обидно! «Кто такой Ломаченко? Он украинский яркий. Стерненко, правильно вы сказали, — он убийца. Эта вообще спела одну песню…»

Дальше Куликов говорил что-то не менее резкое о Джамале, но его перебили.

Впрочем, певицу с длинным носом и лошадиным лицом показали в кадре с другим скандалом. Она в каком-то ток-шоу делала нервно-паралитические движения руками, трясла носом. Дергалась всем телом, как будто ей срочно захотелось в туалет.

Джамала в том ток-шоу обращалась к участницам украинского отбора на «Евровидение-2019», сестрам Анне и Марии Опанасюк из дуэта Anna Maria: «Как вы можете говорить в интервью, что Крым — это наша родина? Есть только один ответ на этот вопрос: Крым — это Украина. Крым оккупирован. Крым, Крым, Крым аннексирован. И вас ждет война! Всё!»

Возможно, это был припев новой песни Джамалы: «Крым оккупирован. Крым, Крым, Крым аннексирован. И вас ждет война! Всё». Тогда ее трясучка в студии объяснима. Это был танец, а не малая нужда.

Дальше ведущий Назаров уже в контексте сегодняшней истории с Ломаченко подковырнул певицу (чьи истеричные поучения, адресованные дуэту Anna Maria, напомнили зрителям «Важного»): «Джамале виднее. Ведь у нее родители занимаются туристическим бизнесом, они граждане Российской Федерации, и выезжать в Украину мирную, где нет российского вторжения, не хотят».

Порадовала здравым выступлением и нардеп Анна Скороход (группа «За будущее»): «А те, кто вот эти все гадости пишет, — это искренние недалекие люди, большинство из которых, с моей субъективной точки зрения, должны сидеть в тюрьме». Заодно усугубила вопрос: за счет чего живут все эти псевдопатриоты, активисты, которые налогов не платят?

Выступление Джамалы и Скороход.

Это неплохое веяние, когда депутат, исключенная из фракции «Слуга народа», считает, что упоротые активисты должны сидеть именно там, где им самое место. Давай еще! Спасибо, Вася Ломаченко.