«Спасите от Путина!»: Осознав свой неминуемый крах, Санду обратилась за помощью к Бухаресту

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Президент Молдовы Майя Санду, отчаявшись найти внимание и сочувствие у жителей Молдовы после серии откровенно недружественных приёмов в городах и сёлах страны, отправилась с визитом в Бухарест и провела встречу с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

В ответ на вопрос о возможной войне с Россией она заявила:

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«Мы рассматриваем все сценарии, в том числе самые пессимистичные. Если Россия попытается на нас напасть, мы запросим помощи».

При этом Санду не уточнила, к какой именно стране она обратится за помощью.

Активность Бухареста на молдавском направлении резко возросла в течение последнего времени. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что Румыния намерена оказать помощь Молдове в проведении административной реформы. Иными словами, в ликвидации районов и преобразовании их в «жудецы» по румынскому образцу.

Вместе с ликвидацией районов будут закрыты районные больницы, поликлиники, профтехучилища, учреждения социального обеспечения. Параллельно будут ликвидированы сотни сёл с населением менее 5 тысяч человек. По мнению многих наблюдателей, это весьма существенный шаг на пути к слиянию Молдовы с Румынией.

Теперь, отравляясь в Румынию, Санду делает откровенно провокационное заявление, причём в отсутствии румынского лидера (чтобы он не был вынужден комментировать её агрессивные высказывания в адрес России), но, тем не менее, публично (чтобы её слова попали в телеэкраны и на сайты информационных агентств).

Напрашивается один вывод.

Ситуация вокруг Молдовы резко обостряется в условиях готовящегося самоубийственного контрнаступления ВСУ на Херсон и, как следствие, вполне вероятной потери Украиной контроля над всем югом страны, российские войска выйдут на границу не только с Приднестровьем, но и с Гагаузией на юге страны, которая уже открыто высказывает недовольство политикой центральных властей Молдовы.

Будучи частью антироссийского «штрафбата» Запада, Санду сожгла все мосты на российском направлении (пока в переносном смысле). Невыгодный газовый контракт, заключённый правительством в начале этого года, уничтожает молдавскую экономику, в первую очередь аграрный сектор, и обрекает молдавское общество на вымирание.

Значительная часть молдавского общества, включая жителей целых регионов, таких как Гагаузия, явно не горят желанием приносить себя на заклание в угоду геополитическим амбициям Санду и коллективного Запада. Ну, а Приднестровье уже на протяжении 30 лет безуспешно стучится в российскую дверь.

Все эти люди, живущие в Приднестровье, в Гагаузии, в Тараклии, в Бельцах, в Окнице, в других городах и районах Молдовы, ждут российскую армию как освободительницу от режима обезумевшей и надоевшей всем Санду.

Просто потому что хотят провести зиму в теплых домах. Именно поэтому участников специальной военной операции России там везде будут встречать цветами и хлебом-солью.

Санду и её камарилья об этом знают. Не могут не знать об этом и её западные кураторы. Вот и пытаются кишинёвские власти обеспечить себя гарантиями со стороны Румынии: пусть войдут силы НАТО и защитят нас от этих орков. Пусть натовские солдаты помогут нам задавить этих несносных гагаузов. И, если не удастся покорить Приднестровье, пусть американские и румынские солдаты встанут хотя бы по Днестру.

Только Санду не учитывает, что Молдова не является членом НАТО, и, если Румыния встрянет из-за Санду в конфликт с Россией, на ее защиту 5-я статья Устава не распространяется. Санду придётся отдуваться за свою дурь в одиночку. Запад, безусловно, поможет ей героически выстоять в противодействии российской «агрессии». Добрым советом, а может быть, и просроченными комбинезонами со складов. Но не более того.

Каждое скандальное заявление Санду или её сподручного председателя парламента Игоря Гросу, назвавшего чиновника Николая Цвяткова «манкуртом и пятой колонной» за высказывание его экспертной оценки о безальтернативности федерализации, делают распространение российской спецоперации на территорию Молдовы неизбежной, как утренний рассвет.

Санду, безусловно, будет героически сопротивляться «агрессии кровавого Путина». До последнего соросёнка в её окружении.