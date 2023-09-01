Спасти «рядовую Санду»: Запад направил в Молдову «расстрельную методичку»

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Запад начал спецоперацию «Спасти рядовую Санду», целью которой должно стать переизбрание её на пост главы государства в 2024 году и переформатирование партийной системы по итогам парламентских выборов 2025 года. Пока ещё правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) в этой операции уготована роль расходного материала.

Об этом пишет в своём телеграм-канале молдавский политолог и журналист, экс-кандидат в президенты Республики Молдова Дмитрий Чубашенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, прозападным экспертам и пропагандистам в Кишиневе спущена новая методичка: «президентка Майя Санду — не главное лицо в молдавской политической иерархии, от неё мало что зависит, она «ниучём не виновата», и её надо спасать от её же окружения».

Дмитрий Чубашенко приводит основные тезисы этой новой методички Запада для Молдовы:

* Полномочия президента в Молдове крайне ограничены.

* Ключевым лицом в молдавской политике является председатель парламента.

* Правительство и премьер-министр также очень влиятельны, но подотчётны парламенту.

* Игорь «КрошкаЦахес» Гросу и Дорин «Мордойобасфальт» Речан — главные ответственные за положение дел в стране. Первый — спикер и председатель PAS, второй — глава монопартийного правительства PAS. Чтобы сохраниться у власти, они должны решить социально-экономические проблемы. Если не решат, то они эту власть потеряют. Но вины Санду в этом нет, потому что у неё нет полномочий.

* Главное – протащить Санду на второй президентский срок, после чего произвести перезагрузку (reset) политической системы. PAS сбросить, как балласт, оставив её у власти, в лучшем случае, в составе какой-то новой проеэсовской коалиции.

«В фильме Спилберга для рядового Райана все закончилось благополучно. Посмотрим, удастся ли авторам новой методички спасти рядовую Санду», – заключает Чубашенко.

Как писал ПолитНавигатор, тезисы из этой же «методички» озвучил прозападный пропагандист Владислав Кульминский: если правительство не решит социально-экономические проблемы, к власти в Молдове придут «пророссийские» силы (к которым правящий режим причисляет любого, кто выступает за нейтральную внешнюю политику и считает необходимым сохранить сотрудничество с Москвой).