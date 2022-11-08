Спецслужба Черногории десятилетиями прослушивала сотрудников МВД и Центрального банка страны

08.11.2022  20:42 (Мск), Подгорица
Оливер Галич .  
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Балканы, Беспредел, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Черногория


Агентство национальной безопасности Черногории на протяжении десятилетий прослушивало здания МВД и Центрального банка страны, а также мэрии Подгорицы.

Об этом заявил депутат парламента Черногории Милан Кнежевич, обнародовав протоколы обысков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Агентство национальной безопасности Черногории на протяжении десятилетий прослушивало здания МВД и Центрального банка страны,...

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Агентство национальной безопасности (АНБ) Черногории имело необходимую инфраструктуру для прослушивания зданий Центрального банка Черногории, Министерства внутренних дел Черногории и мэрии столицы страны, Подгорицы.

По словам депутата и лидера «Демократического фронта» (ДФ) Милана Кнежевича, ныне есть новые доказательства того, что АНБ незаконно прослушивало не только его, Андрию Мандича (также один из лидеров ДФ) и покойного Митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Амфилохия, но и многочисленных сотрудников из упомянутых структур власти.

Милан Кнежевич продемонстрировал протоколы обысков в зданиях МВД Черногории и оператора связи T-com, а также фотографии распределительных щитов и контактов, которые, по его словам, свидетельствуют об установке подслушивающего оборудования. Политик сказал, что обыски были проведены после того, как обнаружилось, что бывший главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич был прослушан без решения суда.

Кнежевич сказал, что «АНБ прослушивала не только политических оппонентов, но и близких соратников, таких как градоначальник Подгорицы Иван Вукович», который является заместителем главы Демократической партии социалистов (лидер этой партии – президент Черногории Мило Джуанович, прим. ПН) Кнежевич выразил сомнение, что бывшие руководители АНБ делали это без приказа тогдашнего премьера Черногории Душко Марковича и президента страны Мило Джукановича. Примечательно, что сам Душко Маркович в 2005-2010 годах был директором АНБ Черногории.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в начале октября премьер Черногории Дритан Абазович продемонстрировал фотографию, на которой, как он утверждает, запечатлён президент страны Мило Джуканович в компании «шкалярского клана» – одной из самых известных криминальных группировок региона.

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