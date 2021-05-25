Спецслужбы призывают расследовать украинскую провокацию в Севастополе

25.05.2021, Севастополь, Максим Карпенко

Срыв показа фильма «Ополченочка» и трансляция вместо него ленты про боевиков АТО, который произошел накануне в Севастополе – это однозначная провокация. Спецслужбы должны расследовать это дело и наказать виновных.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил севастопольский политик Вадим Колесниченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я возмущен – это не то слово. Я просто киплю от негодования, потому что уже повторный такой случай. У нас несколько лет назад во время официального мероприятия был включен гимн Украины. Поэтому я считаю, что спецслужбы должны землю копать, но найти виновных. Это не может быть ни случайностью, ни совпадением, ни накладкой. Это осознанная провокация именно в городе-герое и именно на этом кинофестивале. По-другому это я оценивать не могу, не хочу и не буду», – заявил Колесниченко.

С ним согласился экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев:

«Я думаю, это провокация. Нужно разбираться и наказывать виновных, потому что это однозначно не совпадает с точкой зрения жителей Севастополя. Это выходка какой-то группы из нескольких человек».

Напомним, ранее в севастопольском кинотеатре «Москва», в рамках кинофестиваля сорвали показ фильма «Ополченочка», снятого по мотивам событий в ЛНР в 2014 году. Вместо него зрителям стали транслировать украинскую пропагандистскую ленту «Позывной «Бандерас», посвященную боевикам АТО. По мнению бывшего сенатора Андрея Соболева, присутствовавшего на показе, ответственным за это должен быть руководитель «Севастополь Кино» Дмитрий Гарнега.