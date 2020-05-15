Спецслужбы США подвесили на крючок черногорский мафиозный клан Джукановича

15.05.2020, Москва, Елена Острякова

Власти Черногории неадекватно отреагировали на богослужение в Никшиче, арестовав епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви Иоанникия и группу священников.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Матвейчев.

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«Насколько я знаю, Черногория не является страной, в которой сильно свирепствует коронавирус. Никаких особых мер там не предпринималось. Да и не думаю, что священники кого-то принуждали. И потом, если человек нарушает режим самоизоляции, ну оштрафуйте его. Аресты производятся в случае уголовных преступлений. Такое жесткое поведение власти могут демонстрировать только по политическим мотивам», – сказал Матвейчев.

Он считает, что у власти в Черногории находится «мафиозно-уголовный клан, находящийся на крючке у спецслужб США».

«Народ в Черногории родной, близкий, православный, с большой симпатией относящийся к России, но эта руководящая головка бандитов готова на что угодно по приказу США. Джуканович давно находится на крючке у американцев, поскольку замешан в контрабанде наркотиков. Поэтому он тупо выполняет приказы американцев. Больше там некому приказывать.

Вы думаете, Черногории нужно портить свой имидж, туристический климат, вековые отношения с Россией, изменять Православию. Они сколько инвестиций уже потеряли из-за этого. Ведь туда готовы были инвестировать миллиарды долларов и Дерипаска, и Лукойл. Джуканович, испортив отношения с Россией, стал предателем в глазах народа и предателем, которого теперь, наверное, и отпевать не будут в церкви. Он просто спасает свою жизнь от американцев», – отметил политолог.

12 мая полиция Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семь священников за нарушение приказа о запрете собраний. В этот день верующие отмечают праздник Василия Острожского, самого почитаемого в стране святого. Обычно на богомолье в монастырь Острог собирается 300-500 тыс. человек. Однако в связи с пандемией подъезды к монастырю заблокированы полицией, поэтому люди собрались на богослужение в ближайшем к обители городе Никшиче.