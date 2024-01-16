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Бандеровские украинизаторы вдохновляют латышских русофобов на такие акции, как рейдерский захват Дома Москвы в центре Риге.

Об этом с трибуны Верховной рады заявила спикер латвийского Сейма Дайга Миериня, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поскольку угроза российской агрессии не закончится поражением России в Украине, агония распада Российской империи может продолжаться еще долго, она может быть разрушительной и кровавой, поэтому нам нужен комплексный долгосрочный подход к построению безопасности свободного мира от российского зла и зверств. Политика сдерживания российской агрессии начинается с признания того, что сегодня любое влияние российских инструментов работает как оружие агрессии в наших странах. То ли кибератаки на нашу инфраструктуру, то ли агрессивная пропаганда и дезинформация, то ли «не сочетайте спорт с политикой», а именно участие страны-агрессора в международных спортивных соревнованиях, или просто кровавые российские деньги», – вещала нацистка.

Она подчеркнула, что «героизм» бандеровцев «помог развеять туман иллюзий» и в Латвии.

«Кажется, что за последние два года мы сделали в стране больше для того, чтобы избавиться от советского наследия и имперского влияния, чем мы сделали за времена независимости. На прошлой неделе Сейм конфисковал один из символов такого влияния в самом центре Риги – Дом Москвы. Россия, конечно, уже пообещала ответ, России не нравится такое действие. Подобные шаги предпринимаются и в других странах Европы и мира», – трепалась Миериня.

Она добавила, что латыши сделают всё, чтобы украденные у России активы передали Украине.

«Российские активы уже обнаружены, их конфискуют, конфискованы. И мы в дальнейшем будем работать с союзниками над тем, чтобы они были использованы для восстановления Украины. Российское оружие агрессии может иметь только два пути в будущем. Это идти за Домом Москвы, или же вслед за «русским военным кораблем», – ублажала бандеровцев латышка.