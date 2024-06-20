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Спикер польского Сейма Шимон Головня во время визита в Киев и выступления в Верховной раде предпочел затронуть болезненную тему высылки части населения Крыма в 1944 году по обвинению в коллаборационизме с гитлеровцами, умолчав, что после воссоединения полуострова с Россией все они были реабилитированы.

«Депортация крымских татар в 1944 году должна быть признана преступлением против человечности. Это выражение нашей символической поддержки тамошнему сообществу, которое подверглось огромным обидам от России на протяжении всей своей истории. К сожалению, эти обиды и в дальнейшем актуальны, они до сих пор продолжаются во временно оккупированном Крыму и Севастополе», – заявил Головня.

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На этом он не успокоился и вспомнил о так называемом «расстрелянном возрождении» – этим термином самостийники обозначают репрессированную в 1920-30 годы украиноязычную элиту УССР.

Головня объявил, будто бы подобные репрессии против украинской интеллигенции коснулись и Крыма, хотя полуостров до 1956 года, как известно, находился в составе РСФСР.

«Мы не одобряем никаких действий против прав человека, никаких попыток поставить под сомнение существование народов или геноцидных имперских практик. Мы не одобряем расстрела «украинского возрождения», который охватывает и Крымский полуостров», – сказал польский спикер, однако никто в зале даже не стал поправлять гостя-невежду.