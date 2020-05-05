Спикер Рады: 9 Мая для меня всегда праздник

05.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков празднует День Победы 9 мая, но оговаривается, что считает это личной позицией.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Разумкова, все его дедушки и бабушки были участниками боевых действий, поэтому в его семье этот праздник почитается. При этом, на Украине в этом году его праздновать не будут из-за эпидемии коронавируса.

«Если мы говорим с технической точки зрения, то мы не сможем проводить какие-то серьезные массовые мероприятия, потому что День Победы в данной ситуации попадает как раз в разгар коронавируса в случае, если мы с вами будем пренебрегать мерами предосторожности. Мы можем не выйти ни 11-го, ни 22-го и даже ни в июле и ни в августе, если мы будем наплевательски относиться к тем нормам, которые могут сохранить кому-то жизнь, кому-то здоровье…

Если мы говорим о 9 мая, лично моей позиции, то для меня это всегда был праздник. У меня дедушки и бабушки были участниками боевых действий, но это моя личная позиция», – заявил Разумков.

Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Разумков называл себя «сыном пророссийского отца», который никогда не скрывал, что «больше тяготеет к России, а не к Западу».