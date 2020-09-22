Спикер Разумков решил выстраивать своё будущее без оглядки на тонущего Зеленского

22.09.2020, Киев, Игорь Петров

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков развил небывалую медиа активность в последние дни – он раздает интервью центральным телеканалам.

Глава парламента осознал катастрофическое разочарование во Владимире Зеленском и готовится к «сольной» карьере? Об этом «ПолитНавигатор» спросил украинских экспертов.

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«Разумков постоянно демонстрирует свою особую позицию по многим вопросам, – начиная от вопроса земли и заканчивая Минскими соглашениями. Номинально он является вторым человеком в системе украинской власти после президента Владимира Зеленского. Поэтому разговоры о том, что он начал свою раскрутку – идут не зря.

Считать, что Разумков начал свою персональную карьеру, пока что, мне кажется, рано. Но то, что он уже позиционирует себя как возможного лидера следующего политического цикла, как независимого политического субъекта, уже очевидно», – сказал политолог Руслан Бортник.

Разумков как политик на голову выше Зеленского и мог бы сменить его на посту президента Украины, однако рейтинг «Слуги народа» падает, и любой кандидат от этой партии является плохой кандидатурой на президентский пост, говорит политолог Александр Булавин.

«За время, прошедшее с момента избрания президентом Украины Владимира Зеленского, уже стало понятно, что политика из него не получится. Каких-то признаков того, что это может произойти, нет. В сообществе политологов уже не первый месяц говорят, что кандидатура Разумкова может рассматриваться в качестве замены Зеленскому. Об этом говорилось, в частности, в контексте возможного государственного переворота – в случае отстранения Зеленского Разумков, по Конституции, становится временным и.о. президента.

Мне кажется, что с точки зрения подготовленности, эрудированности, навыков политического анализа и знания политических технологий Разумкова с лихвой хватит на десять зеленских. Он и вырос в семье, которая была не чужда политики, и приобрел соответствующий опыт до того, как вошел в партию «Слуги народа» и пр.

Разумков – вполне реальная кандидатура на пост президента, если рейтинг «Слуги народа» не провалится до такой степени, что выдвижение от этой силы будет нереалистичным. А это очень возможно. Поэтому вероятность того, что Разумков станет президентом, невелика», – сказал Александр Булавин.