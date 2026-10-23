Спикер сейма Польши – Украине: Мы – не банкомат, с Бандерой в ЕС не пустим

Анатолий Лапин.  
23.10.2026 11:58
  (Мск) , Варшава
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Дзен, Политика, Польша, Украина


Польша заблокирует интеграцию Украины в ЕС, если властями в Киеве будет продолжаться героизация бандеровцев.

Об этом в эфире телеканала «Рolsat»заявил спикер польского Сейма Влодимеж Чажастый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша заблокирует интеграцию Украины в ЕС, если властями в Киеве будет продолжаться героизация бандеровцев....

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Политик выразил возмущение решением Львовского облсовета объявить следующий год в честь гитлеровского коллаборациониста Романа Шухевича.

«То, что сделала Львовская область, – это возмутительно… Лишение ордена Белого Орла, как оказалось, не возымело никакого эффекта и ни к чему не привело. Каково мое отношение к этому? Я осуждаю это. Сегодня я выразил осуждение на парламентском уровне».

Выступающий предупредил о последствиях для Киева.

«Наша мудрость должна заключаться в том, чтобы мы понимали эту ситуацию и действовали так, чтобы обеспечить польские интересы. Польские интересы — это не только история. Украина не вступит в Европейский Союз, пока не поймет, что Европейский Союз — это не только банкомат, но и система ценностей. В этой системе ценностей есть и элемент исторической политики… В этой системе ценностей нет места тому, чтобы не осуждать «Волынскую резню».

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English version :: Читать на английском Спикер сейма Польши – Украине: Мы – не банкомат, с Бандерой в ЕС не пустим

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