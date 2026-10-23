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Польша заблокирует интеграцию Украины в ЕС, если властями в Киеве будет продолжаться героизация бандеровцев.

Об этом в эфире телеканала «Рolsat»заявил спикер польского Сейма Влодимеж Чажастый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик выразил возмущение решением Львовского облсовета объявить следующий год в честь гитлеровского коллаборациониста Романа Шухевича.

«То, что сделала Львовская область, – это возмутительно… Лишение ордена Белого Орла, как оказалось, не возымело никакого эффекта и ни к чему не привело. Каково мое отношение к этому? Я осуждаю это. Сегодня я выразил осуждение на парламентском уровне».

Выступающий предупредил о последствиях для Киева.