Все больше поляков будет выступать за блокирование членства Украины в ЕС после решения властей Львова об объявлении 2027 года в честь гитлеровского коллаборациониста Романа Шухевича.

Об этом в эфире польского видеоканала Kanal Zero заявила журналистка Арлета Бойке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зачем вы это делаете? Для чего? Чего вы хотите добиться? Неужели вы действительно хотите настолько сильно навредить нашим взаимным отношениям? Я, конечно, обращаюсь к украинцам. Ведь после того, как Львовский областной совет объявил 2027 год годом УПА, в Польше будет крайне сложно найти кого-то (даже среди тех, кто до сих пор наиболее благосклонно относился к Украине), кто выступил бы против увязывания переговоров о вступлении Украины в ЕС с вопросом переосмысления Украиной своего преступного прошлого. Всё больше людей будут выступать за блокирование этих переговоров», – сказала журналистка.

По ее словам, все больше поляков будет поддерживать и запрет на въезд для укранских политиков, героизирующих бандеровцев.

«Всё больше людей будут говорить о том, что нам следует снять ещё три таких фильма, как «Волынь» и обеспечить им максимально широкий прокат по всему миру. А все польские посольства в разных странах должны, безусловно, организовать выставки, посвящённые Волыни. Ведь я, честно говоря, не знаю, как ещё объяснить украинцам: дело вовсе не в том, что мы хотим усложнить им жизнь, для нас это вопрос исторической справедливости», – подчеркнула Бойке.

По ее словам, хуже всего, что украинцы прекрасно знали, к чему приведет их скандальное решение.