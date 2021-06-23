Спикер сербского парламента доказал, что в Косово был геноцид исключительно сербов

23.06.2021, Белград, Алескей Топоров

Председатель Народной скупщины Сербии Ивица Дачич ответил на постоянные обвинения со стороны албанцев в том, что сербские силовики устроили в 1999 году геноцид в Косово.

Дачич отметил, что до 1999 года в крае жили десятки тысяч сербов, которые сегодня там не живут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе заседания Народной скупщины Ивица Дачич дал ответ намерениям властей Приштины подать на Сербию в международный суд за «геноцид».

Одновременно председатель парламента ответил и депутатам-западникам, а также депутатам от партий албанских и бошнякских сепаратистов, собиравшихся выставить на обсуждение народных избранников проект резолюции не только по признанию липового «геноцида в Сребренице», но и на всем постюгославском пространстве, признав виновниками, естественно, Белград и сербский народ.

«Геноцид» теперь волшебное слово. В Приштине в 1981 году было 50 тысяч 269 сербов, а по переписи 2011 года – только 400. Где около 49 тысяч сербов? В Урошеваце тогда было 18 тысяч 285 сербов, а в 2011 году только 32, в Гнилане 19 тысяч 212 сербов по переписи населения восьмидесятых годов и 35 – по последней, – отметил Дачич. – Косово не было нашим с 1459 по 1912 годы, но мы его не потеряли. Не было такого направления, от литературы, науки до политики, которая не имела бы отношения к Косово и Метохии».

Председатель Народной скупщины выразил уверенность в том, что президент Сербии Александр Вучич не поддастся давлению и не признает независимость Косово, но сделает все, чтобы сохранить мир, жизни людей и прийти к компромиссному решению.

«Ситуация на местах такова, что ни Сербия не имеет полного суверенитета в Приштине, ни Приштина не имеет полного суверенитета в северном Косово. Любое изменение сложившегося положения возможно, только если начнется война. Поэтому разумно вести диалог и искать компромисс… Они будут угрожать нам, что мы не войдем в ЕС, они будут требовать, и они ничего не предложат взамен, они будут оказывать давление на другие страны, чтобы они признали независимость Косово. Марионеточные страны региона постоянно находятся на поводке для нападения на Сербию… Они могут попытаться завоевать север Косово военным путем, но сильная Сербия – лучшая защита от этого», – заключил спикер.

Ивица Дачич также добавил, что «они будут искать политиков в Сербии, которые признают Косово, говоря, что это спасение», отметив, что это не Вучич, который выдержал колоссальное давление.