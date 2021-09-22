Спикер сербского парламента обвинил оккупантов в недоговороспособности косовских сепаратистов

22.09.2021 15:46 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Председатель Народной скупщины Сербии Ивица Дачич заявил, что действия «правительства» Косово, отправившего «спецназ МВД» в северные сербские анклавы, являются тщательно продуманной провокацией.

Об этом спикер парламента заявил в эфире «Курир ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос в том, кто сейчас является куратором происходящего… Германия, США, кто-то еще? – задался вопросом Дачич. – Их молчание – знак одобрения…. Албанцы пришли в северный Космет без предупреждения и без разрешения [хотя обязаны были уведомить международный оккупационный контингент НАТО KFOR]… Они хотят поставить международное сообщество перед свершившимся фактом. Они уже делали подобное, и терпимость к таким ситуациям приводит к тому, что происходит сейчас в «Яринье».

Дачич напомнил, что тема создания Содружества сербских муниципалитетов и контроля над севером Косово была очень актуальна в октябре 2012 года перед переговорами в Брюсселе.

«Мы с Тачи тогда подписали соглашение, и его сутью было формирование Содружества сербских муниципалитетов, что и по сей день не осуществилось. Ряд событий, которые произошли после, показали, что международное сообщество терпимо к подобному: введению Приштиной стопроцентных пошлин, созданию так называемых «вооруженных сил Косово», прошениям о принятии [Косово] в ЮНЕСКО и другие международные организации, судебные процессы над сербами по всему краю… Вот в чем суть оккупации северного Космета. Этот Курти ведет себя как ни в чем не бывало, я просто не знаю, сумасшедший он или делает это с чьего-то одобрения. Но они явно не хотят договариваться», – отметил председатель Народной скупщины.