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22.09.2021 15:46 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Косово, Политика, Провокации, Сербия
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Спикер сербского парламента обвинил оккупантов в недоговороспособности косовских сепаратистов

Председатель Народной скупщины Сербии Ивица Дачич заявил, что действия «правительства» Косово, отправившего «спецназ МВД»...

Председатель Народной скупщины Сербии Ивица Дачич заявил, что действия «правительства» Косово, отправившего «спецназ МВД» в северные сербские анклавы, являются тщательно продуманной провокацией.

Об этом спикер парламента заявил в эфире «Курир ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос в том, кто сейчас является куратором происходящего… Германия, США, кто-то еще? – задался вопросом Дачич. – Их молчание – знак одобрения…. Албанцы пришли в северный Космет без предупреждения и без разрешения [хотя обязаны были уведомить международный оккупационный контингент НАТО KFOR]… Они хотят поставить международное сообщество перед свершившимся фактом. Они уже делали подобное, и терпимость к таким ситуациям приводит к тому, что происходит сейчас в «Яринье».

Дачич напомнил, что тема создания Содружества сербских муниципалитетов и контроля над севером Косово была очень актуальна в октябре 2012 года перед переговорами в Брюсселе.

«Мы с Тачи тогда подписали соглашение, и его сутью было формирование Содружества сербских муниципалитетов, что и по сей день не осуществилось. Ряд событий, которые произошли после, показали, что международное сообщество терпимо к подобному: введению Приштиной стопроцентных пошлин, созданию так называемых «вооруженных сил Косово», прошениям о принятии [Косово] в ЮНЕСКО и другие международные организации, судебные процессы над сербами по всему краю… Вот в чем суть оккупации северного Космета. Этот Курти ведет себя как ни в чем не бывало, я просто не знаю, сумасшедший он или делает это с чьего-то одобрения. Но они явно не хотят договариваться», – отметил председатель Народной скупщины.

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