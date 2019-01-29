Спикер со справкой заявил о прошивке и слиянии с Порошенко

29.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что является единомышленником с действующим президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом он заявил, выступая на форуме «От Крут до Брюсселя», где Порошенко выдвинул свою кандидатуру на второй срок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Парубия, он с президентом всегда являлся единомышленниками.

«Шаг за шагом мы приближаемся к НАТО, к Европейскому Союзу. Я убежден, что в недалеком будущем это станет залогом нерушимости наших границ, гарантией безопасности сегодняшнего и будущих поколений. Фактором экономического роста, о котором говорил президент Украины Петр Алексеевич Порошенко”, – сказал спикер.

Кроме того, он призвал к сохранению и защите украиснкого языка.

“Язык – это та уникальная, неуничтожимая прошивка, которая ежесекундно реализует неразрывное единство миллионов украинцев. В реализации украинского пути мы были и являемся единомышленниками. Петр Алексеевич Порошенко, правительство Украины, Верховная рада Украины и наша коалиция «Блока Петра Порошенко» и команды «Народного фронта». Мы были и остаемся единомышленниками на украинском пути», – заявил Парубий.

Комплименты со стороны спикера в адрес президента вызвали удивление киевских журналистов, учитывая, что Парубий входит в “Народный фронт”, лидеры которого Арсений Яценюк и Арсен Аваков пребывают в весьма натянутых отношениях с главой государства.

“У меня лишь один вопрос: сие есть приватное мнение, или Арсен Борисович и Арсений Петрович поддерживают?”, – поинтересовалась главред сайта “Левый берег” Соня Кошкина.