Спикер Верховной рады признал, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения

20.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада не будет вносить никаких изменений в украинскую конституцию по предложению других стран, даже если это предусмотрено Минскими соглашениями и необходимо для прекращения войны в Донбассе.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я хотела бы поднять тему Донбасса и спросить, является ли лично для вас достаточным закон об особенностях местного самоуправления, и нужно ли вносить изменения в Конституцию, как требует Российская Федерация? И планируется ли разрабатывать законопроект касательно амнистии?» – спросила журналист.

На что глава Рады ответил, что внесение изменений в основной закон Украины, предусмотренных Минскими соглашениями, даже не обсуждается – его не будет.

«Я думаю, что вносить изменения в Конституцию Украины может требовать только украинский народ, общество, Верховная рада, депутаты, президент, и другие институции, которые работают на пользу нашей страны. Мы не предлагаем вносить изменения в их законы, тем более в их Конституцию, и мы сами определимся со своей», – отрезал спикер.

«Я думаю, нам нужно будет ещё много работать, чтобы возвращать временно оккупированные территории – как Донбасса, так и Крыма, потому что я считаю, что разделить эти два вопроса очень сложно. Да, мы движемся параллельно, но двигаться мы должны с одинаковой скоростью», – добавил Размуков.

От вопроса о «достаточности» закона о местном самоуправлении для возвращения Донбасса и Крыма он ушёл, но подчеркнул, что выборы должны проходить по всей территории Украины по одному закону.

«Насколько мне известно, на данный момент законопроектов, которые регламентировали бы выборы на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, на рассмотрении Верховной рады пока что нет.

Если мы говорим с вами о выборах, то, это моя личная позиция, выборы по всей территории суверенного государства должны происходить по единому закону», – резюмировал он.

Напомним, накануне Верховная рада лишила жителей Донбасса права участвовать в местных выборах.